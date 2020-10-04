Özkan Baltacı'dan gümüş madalya

04 Ekim 2020 Pazar, 09:42

Efsane Kenyalı atlet Kip Keino’nun adını taşıyan World Athletics Challenge etabı Nairobi’de yapıldı. Özkan Baltacı çekiç atmada ikinci oldu.

1968 ve 1972 olimpiyatlarının altın madalyalı atleti Kip Keino adına Kenya’nın başkenti Nairobi’de ilk kez düzenlenen World Athletics Challenge yarışması, dün yapıldı. Müsabakalarda Türkiye’den Özkan Baltacı ve Hilal Yego yarıştı, Aras Kaya ise yarış öncesi oluşan hafif sakatlığı nedeniyle start alamadı.

Çekiç atmada yarışan Universiade şampiyonu Özkan Baltacı, 69.34’lük atışıyla ikinci sırada yer aldı. Baltacı, 70.20 atan İtalyan Marco Lingua’nın arkasında kürsüye çıktı.

3000 metre su engellide ise Türkiye şampiyonu Hilal Yego, bu yılki performansının uzağında kaldı. Türkiye şampiyonu Yego, 9:22.57 ile yarışı 10’uncu olarak noktaladı.



