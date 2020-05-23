Özkan Uğur'dan 'öldü' iddialarına yanıt

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 22:33

Özkan Uğur, öldüğü yönündeki iddialara Instagram hesabı üzerinden cevap verdi. Uğur, “Sosyal medyada yalan bir haber dolaşıyor. Maalesef beni gene öldürdüler. Allah’a şükürler olsun yaşıyorum, iyiyim. Sevgiler” ifadeleri yer aldı.