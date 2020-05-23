Özkan Uğur'dan 'öldü' iddialarına yanıt
Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü sanatçı Özkan Uğur, sosyal medyadaki ‘öldü’ iddiaları üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı.
Özkan Uğur, öldüğü yönündeki iddialara Instagram hesabı üzerinden cevap verdi. Uğur, “Sosyal medyada yalan bir haber dolaşıyor. Maalesef beni gene öldürdüler. Allah’a şükürler olsun yaşıyorum, iyiyim. Sevgiler” ifadeleri yer aldı.
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