Özkan Uğur'dan 'öldü' iddialarına yanıt

Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü sanatçı Özkan Uğur, sosyal medyadaki ‘öldü’ iddiaları üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı.

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2020 Cumartesi, 22:33

Özkan Uğur, öldüğü yönündeki iddialara Instagram hesabı üzerinden cevap verdi. Uğur, “Sosyal medyada yalan bir haber dolaşıyor. Maalesef beni gene öldürdüler. Allah’a şükürler olsun yaşıyorum, iyiyim. Sevgiler” ifadeleri yer aldı.


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