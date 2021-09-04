Özkiraz: MHP'li Yönter beni 1,5 yaşındaki kızıma tecavüz etmekle tehdit etti

04 Eylül 2021 Cumartesi, 14:38

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Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya kanalında yaptığı analizin ardından MHP'li isimlerin hedefi haline geldi. MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Nevzat Ünlütürk, Özkiraz'a hakaret ve küfürlerle saldırdı. Bu saldırının ardından MHP'li Yönter de Özkiraz'ı arayarak hakaretlerde bulundu.





Kendisine Yönter tarafından gönderilen tehdit ve hakaret mesajlarını cumhuriyet.com.tr ile paylaşan Özkiraz, "MHP'li Yönter beni aradı. Telefonu açtığım gibi; 'Ulan o... ç...u... Senin ananı avradını...' gibi küfürlerle saldırdı. Daha sonra 1,5 yaşındaki çocuğuma tecavüz etmekle tehdit etti. Bana ölüm tehdidinde bulundu. Benim ve sevdiklerimin can güvenliği tehlikede; koruma talebinde bulunacağım. Yönter'e pedofili davası açacağım" dedi.

'PANKART AÇIP, KENDİMİ YAKARIM'

MYK Üyesi Nevzat Ünlütürk'ün de İzzet Ulvi Yönter'in talimatları doğrultusunda kendisine saldırdığını ifade eden Özkiraz, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin özel kalemine ulaştım ve Yönter hakkında şikayetimi ilettim. Gerekirse MHP Genel Merkezi'nin önünde pankart açıp kendimi yakarım. Kendimi öldürtmek pahasına eylem yapacağım" dedi.

Kemal Özkiraz, yaklaşık iki aydır Yönter'in sosyal medyadan kendisine tehditlerde bulunduğunu belirterek o mesajları Cumhuriyet'le paylaştı.

Yönter'in Özkiraz'a gönderdiği mesajların bazıları şöyle:



