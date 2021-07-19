Özlem Çerçioğlu'ndan bayramı öncesi 'tedbir' uyarısı

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:05

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kurban Bayramı öncesi Aydınlılara “tedbirleri elden bırakmayın” uyarısı yaptı. Çerçioğlu, "Bu Kurban Bayramı’nda da pandemiyi dikkate alarak hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için tedbirli olmalı ve kurallara dikkat etmeliyiz" dedi.

Özlem Çerçioğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bayramda da görevinin başında olacağını bildiren Çerçioğlu, "Her ihtiyacınızda 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezimiz her an yanınızda" dedi.

Çerçioğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bayramlar, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, kucaklaştığımız özel günlerdir. Aramızdaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği bayramlar, büyüklerimizi ziyaret etmek için de bir vesiledir. Bu Kurban Bayramı’nda da pandemiyi dikkate alarak hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için tedbirli olmalı ve kurallara dikkat etmeliyiz.

Dayanışmanın ve paylaşmanın arttığı Kurban Bayramı’nın önemi, pandemi ile birlikte bir kez daha ortaya çıktı. Vatandaşlarımızla, özellikle de zor durumdaki vatandaşlarımızla dayanışma kültürümüzü en üst seviyede uygulamak için bizler de Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz.

Bayram tatilini Aydın'da geçirecek olan vatandaşlarımıza da ‘Aydın'a hoş geldiniz’ diyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bayramda da görev başında olduğunu hatırlatmak isterim. Her ihtiyacınızda 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezimiz her an yanınızda.

Vatandaşlarımızın bayramını en içten duygularla kutluyoruz. Pandemi sebebiyle gerekli tedbirleri alarak bayramın ve önümüzdeki günlerin daha güzel olmasını temenni ediyoruz. Kurban Bayramımız mübarek olsun."