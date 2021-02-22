Özlem Zengin hakkındaki paylaşıma soruşturma

22 Şubat 2021 Pazartesi, 09:01

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir sosyal paylaşım sitesinde, Mert Yaşar isimli kullanıcı tarafından Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle cumhuriyet başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için kolluğa talimat verilmiştir" denildi.

BAKAN GÜL'DEN TEPKİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkındaki paylaşımı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınadı.

Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastleri her geçen gün şiddetini artıyor.

Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum.

Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır."

Sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastleri her geçen gün şiddetini artıyor.



Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum.

Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) February 22, 2021

FAHRETTİN ALTUN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avukat Mert Yaşar için sosyal medya hesabından bir paylaşımda yaparak, "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak? Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek. Takipçisi olacağız" ifadelerini kullanmıştı.