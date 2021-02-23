Özlem Zengin'e, 'hakaret ettiği gerekçesiyle' tutuklandı
Sosyal medyada AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.Y. "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan tutuklandı.
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla dün gece gözaltına alınan şüpheli M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan şüpheli M.Y'nin basın savcılığınca ifadesi alındı.
TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ
Şüpheli M.Y. daha sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli M.Y.'nin tutuklanmasına karar verildi.
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