Ozon terapi nedir, yararları nelerdir, hangi hastalıklarda kullanılır?
Günümüzde pek çok hastalığın tedavisinde uygulanan rutin yöntemlere yardımcı olmak için tercih edilen ozon tedavisi, oksijenin kararsız ve triatomik bir şekli olan ozon kullanılarak uygulanır. Peki ozon terapi nedir, hangi hastalıklarda kullanılır, yararları nelerdir?
Ozon Terapi, insan sağlığı için en önemli elementlerden biri
olan ozon gazının vücut için en yararlı şekilde kullanılması sonucu ortaya
çıkan tedaviler bütünüdür. Latince OZON kelimesi koku ve koklamaktan
gelmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve insan bünyesine direnç veren
bir yapıda olması sebebiyle Ozon terapi en etkili tedavi yöntemlerinden
biridir. Bilinenin aksine ozon terapi sadece yaşlanmayı geciktirmekle kalmayıp
birçok hastalığın tedavisinde de kullanılmakta ve acısız ağrısız olması sayesinde
tedavi yöntemleri arasında üstün başarı sağlamaktadır.
Ozon terapi ile amaç hastalıklı yada zarar görmüş olan
bölgelere oksijen girişinin arttırılarak bölgenin sağlıklı dolaşım seviyesine
ulaşmasıdır. Peki Ozon tedavi hangi hastalıklarda kullanılır ve hangi
yöntemlerle yapılır?
OZON
TERAPİNİN KULLANILDIĞI HASTALIKLAR NELERDİR?
Dolaşım bozuklukları,
Kronik yorgunluk sendromu,
Nörolojik hastalıklar,
Kadın hastalıkları ve cinsel sorunlar,
Bakteri , virüs ve mantar enfeksiyonları
Kas-eklem ve romatizmal hastalıklar,
Diyabet (Şeker hastalığı)
Mide, bağırsak hastalıkları (Gastrit,reflü ve ülser)
Zayıflama, selülit,
Diş ve diş eti hastalıkları,
Anti-aging, yaşlı kişilerde önlem ve tedavi,
Göz hastalıklarında,
Kanser tedavisinde
Cilt mantarları ve enfekte cilt lezyonları, (Zona, sedef
hastalığı, uçuklar ve egzama)
Enfekte yaralar, açık yatak yaraları, alt bacağın ülserleri
Bağırsak hastalıkları: üiseratif kolit ve crohn hastalığı, karaciğer
enflamasyonu (Hepatit A, B, C),Enflamasyonlu , dejeneratif ve eklem
hastalıkları
Artritik/Romatizmal durumlar – kronik poliartritler,
Bağışıklık sistemi sorunları,
Akciğer Hastalıkları(bronşit ve KOAH),
Multiple skleroz ve çölyak gibi otoimmun hastalıklar,
Böbrek hastalıkları
OZON
TEDAVİSİNİN YARARLARI NELERDİR?
Daha temiz, yumuşak ve daha gençleşmiş bir cilt, hücre ve
dokulara giden kan dolaşımını hızlandırır,
Bağışıklık sistemini güçlendirir,
Enfeksiyona karşı direnci arttırır,
Damarları yeniler,
Tansiyonun düzelmesini sağlar,
Kan ve lenf sistemini temizler,
Kaslarda biriken toksini gidererek kasları gevşetir ve yumuşatır,
esnekliğini arttırır,
Eklem ağrılarını ve kas rahatsızlıklarını iyileştirir,
Hormon ve enzim üretimini normale döndürür,
Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir,
Stres hormonu olarak bilinen adrenalini okside ederek genel
bir sakinlik sağlayarak depresyon kaynaklı gerginliği gidermeye yardımcı olur.
OZON TEDAVİ
YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Majör
yöntem: En yaygın kullanım metodur. Bu metotla kişiden 50- 200 ml.
arasında alınan kan dozu belirlenmiş ozonla karıştırıldıktan sonra tekrar aynı
kişiye damardan geri verilir.
Minör
yöntem: kişiden alınan 2-5 cc arası kan dozu belirlenmiş ozonla
karıştırılarak kişiye kastan enjekte edilir.
Vücut
boşluklarına ozon verilmesi: Rektal-makat yoluyla, vajinal ve
kulak yoluna püskürtme yöntemi ile kişiye ozon verilir.
Eklem içine ozon verilmesi: Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında uygun bir iğne ile belirli dozda ozon gazı kişinin eklemine enjekte edilir.
Video Haberler
- Neredeyse başka kadınla evleniyordu!
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
- Pitbull dehşeti! Kediyi parçalayarak öldürdü
- İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul videosu
En Çok Okunan Haberler
- Ziya Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt
- CHP yaptı, Erdoğan yeni talimat verdi
- Yurtlara yeni düzenleme ve şartlar
- Türk gemisine arama
- Oyuncu Mehtap Ar yaşamını yitirdi
- Ayakta kalma krizinde son açıklama Michel'den:
- Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Covid-19 tablosu açıklandı
- Kapımızı kırarak içeri girmek istediler
- Son anket sonuçlarında çarpıcı oran: Yüzde 76