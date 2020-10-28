Özsermaye güçsüzse yatırım riskli
Invest İnşaat, İstanbul Sarıyer Ayazağa-Eyüpsultan arasında iki projeye 2.2 milyar liranın üzerinde yeni yatırıma hazırlanıyor.
Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, “Bu dönem risk alınacak dönem değil, dikkatli olmak lazım. Özsermayesi güçlü olmayan firmalar sıkıntıya giriyor. Sektörde giderler belli ama gelirlerin ne zaman olacağı belli değil. Ama özsermaye gücü olan firmaların bu dönemde yatırım fırsatı var” dedi.
Projelerinden ilkinin 2021’in ilk çeyreğinde hayata geçirecekleri Invest Vadi olacağını anlatan Uçar’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
- Invest Vadi projemiz tamamen özkaynakla olacak. 480 dairenin 230’u rezidans, 250’si ise konut olacak ve 25 bin metrekare alanda hayata geçecek. Arazinin yüzde 30’u bizim. Geri kalanın arsa sahipleri hasılattan pay alacak.
- Projede, pandemi riskiyle ortaya çıkan yeni talepler sonunda değişikliğe gittik. Peyzaj alanları ve balkonlar büyüdü, teras ve bahçe katı daire sayısını artırdık.
- Proje için 650 milyon lira yatırım yapacağız ve 1.3 milyar lira ciro bekliyoruz.
- İkinci projemiz Eyüpsultan hattı üzerinde olacak. Gelecek yılın son çeyreğinde başlayacağız. 1600 birim yer alacak. 1.6 milyar lira yatırım değeri öngörüyoruz.
SUUDİLER VAZGEÇTİ
Uçar, bölgedeki yabancı alıcı potansiyelini değerlendirirken “Suudi Arabistan önemli bir alıcı grup iken ülkenin dış siyasetteki sıkıntıları nedeniyle alım düştü. Çin ve Azerbaycan’dan alımın arttığını görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.
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