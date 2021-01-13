Öztrak’tan, “8 ayda havaya atılan 128 milyar dolar” çıkışı

13 Ocak 2021 Çarşamba, 17:00

Polatlı’da esnaf, ticaret, tarım ve sanayi örgütleri ile bir araya gelen CHP Ekonomi Masası üyeleri, Polatlı ekonomisinin temel sorunları ve çözüm yollarını değerlendirdi.





Toplantıya CHP Heyeti adına CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Ahmet Akın, Veli Ağbaba, Lale Karabıyık; milletvekilleri Orhan Sarıbal, Gamze Taşçıer, Özgür Karabat, Gökhan Zeybek, Turan Aydoğan, Ali Haydar Hakverdi ile Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı katıldı.

Burada konuşan CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Türkiye’nin bir buhranda olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Tek adam rejimi 2018’de hayata geçtikten sonra devlet krizinin hızlandığını görüyoruz. Ekonomiyi üretmeden borçla şişirme stratejisinin 2013’ten sonra teklemeye başlamasıyla birlikte de ciddi bir ekonomik krize gidişi görüyoruz. Bu iki krizin üzerine gelen salgın, milleti canıyla cüzdanı arasına sıkıştırdı."

Salgın sürecinde ülkenin çok kötü yönetildiğini söyleyen Öztrak, şöyle devam etti:

"TÜRKİYE EN DÜŞÜK DOĞRUDAN DESTEĞİ VERDİ”

Türkiye en yüksek krediyi vermiş. Bu krizde vatandaşını en çok borçlandıran ülke. Buna karşılık vatandaşlarına bütçeden doğrudan gelir desteği olarak en düşük desteği veren ülke.

“BU PARALAR NASIL ÖDENECEK”

Bu kadar kredi veriyorsunuz, ama bu krediyi çalışmayan işletmeye veriyorsunuz. Gelir elde etmeyen işletmeye veriyorsunuz. Bu adam neyle ödeyecek bunu? Ödeyemediği zaman da ortaya yakın izlemeye alınan krediler çıkıyor. Türkiye bu yıla 150 milyar TL tahsili gecikmiş alacak ve 360 milyar liralık yakın izlemeye alınmış krediyle girdi. Bu paralar nasıl ödenecek? Bu paralar ödenmediği zaman bankalar ne yapacak? Bu konu bence önümüzdeki yılın en önemli konularından.

“128 MİLYAR DOLAR UÇTU GİTTİ”

Kaynak yok diyorlar. Bir tane kaynak hatırlatacağım size. 128 milyar dolar. Biliyorsunuz meşhur oldu. Türkiye faizi artırmadan doların değeri yükselmesin diye 8 ayda 128 milyar doları havaya attı. Bu 128 milyardan aranızda alan var mı? bu 128 milyardan esnafa, çiftçiye, emekliye, memura giden var mı? Uçtu gitti. Sanayiciye bile gitmedi, faizcilere gitti.

“YENİ STRATEJİYE İHTİYAÇ VAR”

Bugüne kadar yaptığımız toplantılarda dinlediklerimiz bize bir şey gösterdi. Bu ülkenin artık yeni kurallara, kurumlara, kadrolara ihtiyacı var. CHP olarak tüm bu sorunlara çözüm üretmeye çalıştık. Kısaca şunu görüyoruz: Bu buhrandan çıkabilmek için yeni bir büyüme ve paylaşma stratejisine ihtiyacımız var.

“4 AYAKLI STRATEJİ ÖNERDİ”

Biz 4 ayaklı bir strateji öneriyoruz. Bu stratejinin birinci ayağı, hukuk devleti ve demokrasi. Şu dönem bize bir şey gösterdi; hukuk olmadan cebimiz dolmuyor. Hukuk yoksa kimse gelip yatırım yapmıyor.

İkinci önemli mesele borçla ekonomiyi şişirerek hiçbir şey olmuyor. Yapılması gereken üreterek büyümek.

Üçüncü önemli strateji güçlü sosyal devlet. Şimdi Uluslararası Para Fonu (IMF) bile konuşuyor. Diyorlar ki birileri zenginleşiyor, birileri de çok fakirleşiyorsa o ekonomiyi yürütmek mümkün değil. Güçlü sosyal devlet olması lazım. Bu çerçevede bizim yıllardır önerdiğimiz aile destekleri sigortası sisteminin bugün başta İspanya olmak üzere birçok ülkede uygulanmaya başladığını görmek bizi memnun etti.

Son olarak da şu önemli: Yaptığımız her şeyde sürdürülebilirlik olmalı. Diyelim ki Karadeniz’deki enerji santralleri. Santral yapıyorsunuz ertesi yıl bölgeyi sel götürüyor. Su kalmıyor. Yaşama imkanı kalmıyor. Yeni sıkıntılara yol açacak yanlış adımlar atmadan bu işi götürmek lazım. O zaman yüksek hızda büyüyebiliyorsunuz. “

KUŞOĞLU: POLATI TAM BİR CUMHURİYET KENTİ

Kendisi de Polatlılı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ise, Polatlı'yı bir üniversite şehri olarak görmek istediğini, bunun Polatlı'da esnafı ve tarımı da destekleyeceğini söyledi. Kuşoğlu, "Birçok unsuruyla Polatlı küçük bir Türkiye'dir. Onun için burada başkanların bildirecekleri, şikayetleriniz, yapılmasını istedikleriniz, tüm bunların partimiz ve siyaset tarafından değerlendirileceğini unutmayın lütfen. Polatlı tarım açısından önemli, sanayi açısından önemli, Cumhuriyet tarafından kurulmuş tam bir Cumhuriyet kenti" diye konuştu.