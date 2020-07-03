Öztrak: 'Çoklu baro' projesi; avukatlara partilerine, etnik kimliğine, dini inancına göre cübbe dikme projesidir!

03 Temmuz 2020 Cuma, 15:42

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP tarafından Meclis'e sunulan ve Adalet Komisyonu'nda görülmeye başlanan 'çoklu baro' teklifinin 'avukatlara partilerine, etnik kimliğine, dini inancına göre cübbe dikme projesi' olduğunu söyledi.

Öztrak, CHP genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında çoklu baro projesinin bir 'FETÖ projesi' olduğunu söyledi. Öztrak "Erdoğan şimdi de avukatlarımızın cüppelerine ilik açıp düğme dikmek istiyor. Kimin projesiyle? Bu ülkenin başına beraberce ördükleri çoraplar artık dillere düşen FETÖ’nün projesiyle" dedi.

"BU AZİZ VATANI BÖLME VE İHANET PROJESİDİR"

Öztrak şunları söyledi:

"Koltuğu ve ikbali için milleti bölüp, parçalamaktan çekinmeyen sarayın kibirli adamı, şimdi baroları parçalamaya hazırlanıyor. Bu ülkede ilk defa Recep Tayyip Erdoğan’ın hükümetlerinde hâkimlerin ve savcıların cüppelerine ilik açıldı, önlerine düğme dikildi. Yargıya, yürütmenin başının önünde cübbe ilikletildi. Erdoğan şimdi de avukatlarımızın cüppelerine ilik açıp düğme dikmek istiyor. Kimin projesiyle? Bu ülkenin başına beraberce ördükleri çoraplar artık dillere düşen FETÖ’nün projesiyle…Sarayın kibirli başına soruyoruz:

Siz AK baroları kurma hayaliyle kamu kuruluşu niteliğinde meslek kuruluşu olan baroları bölüp parçalarken, bu milletin kardeşliğine, birliğine ve bütünlüğüne kast eden terör örgütleri bu defa da baroları ele geçirirse ne yapacaksınız? Milletten bir kez daha af mı dileyeceksiniz? Açık söyleyeyim. Milletimiz nezdinde aldatma kotanız dolmuştur. Önünü, ardını düşünmeden attığınız adımların sonu, milletimiz için hep kan, gözyaşı ve acı oldu. Yargılama, iddia ve savunma makamları adalet sisteminin üç sac ayağıdır. Bu üç unsur arasında halkımıza en yakın olanı da savunmadır. Avukattır… Avukatlar neyi savunur, kimi korur? Elbette milleti ve milletin hakkını. Barolar, Anayasamızın 135. Maddesine göre “kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu” dur. Bu nedenle barolarımız anayasal güvence altındadır. “Çoklu baro” projesi; avukatlara partilerine, etnik kimliğine, dini inancına göre cübbe dikme projesidir. Bu aziz vatanı bölme ve ihanet projesidir. Peki savunmanın da sarayın vesayeti altına girmesinden, en çok kim zarar görür? Hukuk devleti zarar görür. Milletimizin hakkı, hukuku zarar görür. Ucube rejimin muktedirleri ise millet karşısında daha da güçlenecektir."

"BARO BAŞKANLARIMIZ, DÜN MİLLET İRADESİNİN TECELLİGAHI OLAN TBMM’NİN KAPISINDAN İÇERİ ALINMADI"

CHP Sözcüsü Öztrak 'çoklu baro' teklifi görüşmelerine katılmak isteyen baro başkanlarının meclis kapısında bekletilmesine "Bu utanç, sadece ucube saray hükümetine ait değil, sarayın vesayeti altına girmeyi tercih eden buna destek veren iktidar ve koalisyon ortakları da bu utanca ortaktır" sözleri ile tepki gösterdi.

Öztrak konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece yaşan bir ayıba değinmeden geçmek mümkün değil. Şu salgın döneminde, daha bir hafta önce, 27 saat Ankara’nın kapısında aç, susuz bekletilen baro başkanları, dün de TBMM kapısında sabaha kadar bekletildi. Milletin savunma hakkını temsil eden ve bu nedenle Anayasamızın “kamu görevlisidir” dediği baro başkanlarımız, dün millet iradesinin tecelligahı olan TBMM’nin kapısından içeri alınmadı. Bu utanç, sadece ucube saray hükümetine ait değildir. TBMM’nin ve milletin hukukunu korumakla mükellef olan ama sarayın vesayeti altına girmeyi tercih eden, parlamentonun yönetici koltuklarında oturanlar kadar buna destek veren iktidar ve koalisyon ortakları da bu utanca ortaktır."

"MUTFAKTA MİLLETİMİZİN TENCERESİ DOLMUYOR"

Öztrak, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarını da değerlendirdi. Öztrak, bunun ikinci en yüksek haziran ayı enflasyonu olduğunu belirterek "Ne yapsanız mızrak çuvala sığmıyor. Mutfakta milletimizin tenceresi dolmuyor" dedi.

Öztrak CHP genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankası’nın faizinin yüzde 8,25 seviyesindeyken enflasyon yüzde 12,6 olmasına dikkat çekerek "Hani faiz sebep, enflasyon sonuçtu? Yılbaşından bu yana faizi yüzde 12’den yüzde 8,25’e indirdiniz. Ama enflasyon düşmedi daha da yükseldi" dedi.

BEBEK MAMALARINA HIRSIZ ALARMI

Sosyal medyada paylaşılan bir marketteki bebek mamasına alarm takıldığı görüntülerine de dikkat çeken Öztrak şu yorumda bulundu:

"Bu ülkede, market raflarında bebek mamalarına sanki pahalı elektronik aletmiş gibi hırsız alarmı takılmaya başlanmış, bebek maması ateş pahası olmuş, bıraktık büyükleri, bebelerimiz ne yiyip içecek biz bu ekonomiden başka neyi konuşacağız. Ama bunlar sarayın umurunda mı? O; baroları, televizyonları, sosyal medyayı vesayeti altına alıp bebeğine mama alamayan işsiz ana babanın isyanını gizlemeye çalışıyor."

Öztrak, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon yüzde 1,13. Bu, mevcut fiyat serisindeki ikinci en yüksek haziran ayı enflasyonu. Yılın ilk yarısında tüketici enflasyonu yüzde 5,75, son bir yılda yüzde 12,62. Bu arada sarayın talimatlı marketlerinden toplanan baskı altındaki gıda fiyatları da aylık olarak düşüyor. Ama buna rağmen yıllık yüzde 13’e dayanan gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonuyla yine bu alanda en yüksek enflasyonu olan ülkelerden biriyiz. Bu alanda rakiplerimiz Ruanda, Kazakistan, Sri Lanka gibi ülkeler.

Bu yıl 70 yılın en büyük çekirge istilasına uğrayan Kenya’da dahi gıda enflasyonu yüzde 8,2. Ne yapsanız mızrak çuvala sığmıyor. Mutfakta milletimizin tenceresi dolmuyor. Tüm dünyayı bize güldüren o kerameti kendinden menkul “enflasyon-faiz teorilerinize” ne oldu? Merkez Bankası’nın faizi yüzde 8,25 ama enflasyon yüzde 12,62. Hani faiz sebep, enflasyon sonuçtu? Yılbaşından bu yana faizi yüzde 12’den yüzde 8,25’e indirdiniz. Ama enflasyon düşmedi daha da yükseldi."