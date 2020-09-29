Öztrak'tan Albayrak'a: Kontrol sizdeyse bu döviz kurları buralara nasıl geldi?

29 Eylül 2020 Salı, 16:41

Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Albayrak'ın "Kur meselesinden göreceksiniz, en kârlı çıkan biz olacağız, çünkü artık kurun kontrolü bizim elimizde" sözlerine ise "Kontrol sizdeyse bu döviz kurları buralara nasıl geldi? Milletin 120 milyar doları yok yere nasıl heba edildi? Siz çocuk mu kandırıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Öztrak, açıklamasında şunları söyledi:

"Damat, kurun önemli olmadığını, sanayimizin güçlü olduğunu, kurdaki artıştan en karlı Türkiye’nin çıkacağını söylüyor. Döviz kurunun kontrolü bizim elimizde diyor. Sayın Albayrak, siz göreve geldiğinizde dolar kuru 4 lira 53 kuruştu. Bugün 7 lira 80 kuruşa çıktı. Bu arada kuru tutmak için de son bir yılda 120 milyar dolar rezerv erittiniz. Kontrol sizdeyse bu döviz kurları buralara nasıl geldi? Milletin 120 milyar doları yok yere nasıl heba edildi? Siz çocuk mu kandırıyorsunuz?

"SOSYETE DAMAT MİLLETİN DURUMUNDAN BİHABER"

Ülkemizde, sanayicilerin net döviz borcu 163 milyar dolar. Yılbaşından bu yana kurdaki artış nedeniyle, bilançolara yansıyacak kur farkı zararı 300 milyar lirayı buldu. Çarşıda, pazarda etiketler şiştikçe şişti. Millet açım aç diye bağırıyor. Ama Damat Bakan çıkmış sanayimiz güçlü diyor. Peki bu dövizle borçları nereye koyacağız. Sosyete damat milletin durumundan ve ekonomik verilerden bihaber görünüyor.

Bakanın açıklamalarında millet için tek bir tedbir yok. Hala salgının ciddiyetini anlamamışlar. Burada ekonomik buhran, pandemi yok. Bu programda oyun kurallarını değiştirecek, yaptıkları hataları anlamışlar, artık yoğurdu farklı yiyecekler dedirtecek hiçbir şey yok. Bu programda güven verecek, yatırımcıyı ülkeye çekecek istihdam ve gelir artışını sağlayacak hiçbir şey yok."



