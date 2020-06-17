Pahalılık kültürü vurdu

17 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Son yıllarda durdurulamayan yüksek enflasyon ve sürekli artan hayat pahalılığı, yurttaşın kültürel aktivitelerinin de azalmasına yol açtı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün 2019 yılına ilişkin açıkladığı Sinema ve Tiyatro İstatistikleri ile her ay güncellenen enflasyon verileri birleştirildiğinde, bilet fiyatları arttıkça seyirci sayılarındaki azalış dikkat çekiyor. Bu durum, çarşı pazardaki pahalılığın etkisiyle en temel ihtiyaçlarını almakta zorlanan yurttaşın, kültür harcamalarını kısması şeklinde yorumlanabilir.

Öte yandan, bu yerlerin pandemi dolayısıyla kapanması, zaten ayakta kalmaya çalışan bağımsız sinema ve tiyatroları daha da zor duruma düşürdü. Kira, fatura, vergi, sigorta giderlerini ödeyemeyen ve kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olan bu yerlerin desteğe ihtiyacı var.

Derlediğimiz verilere göre: