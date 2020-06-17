Pahalılık kültürü vurdu
2019’da sinema biletleri yüzde 19, tiyatro biletleri yüzde 26 zamlandı. Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yurttaş, kültür harcamalarını kısarken, bağımsız sinemacılar ve tiyatrocular ise pandemi dolayısıyla zorda.
Son yıllarda durdurulamayan yüksek enflasyon ve sürekli artan hayat pahalılığı, yurttaşın kültürel aktivitelerinin de azalmasına yol açtı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün 2019 yılına ilişkin açıkladığı Sinema ve Tiyatro İstatistikleri ile her ay güncellenen enflasyon verileri birleştirildiğinde, bilet fiyatları arttıkça seyirci sayılarındaki azalış dikkat çekiyor. Bu durum, çarşı pazardaki pahalılığın etkisiyle en temel ihtiyaçlarını almakta zorlanan yurttaşın, kültür harcamalarını kısması şeklinde yorumlanabilir.
Öte yandan, bu yerlerin pandemi dolayısıyla kapanması, zaten ayakta kalmaya çalışan bağımsız sinema ve tiyatroları daha da zor duruma düşürdü. Kira, fatura, vergi, sigorta giderlerini ödeyemeyen ve kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olan bu yerlerin desteğe ihtiyacı var.
Derlediğimiz verilere göre:
- 2018’den 2019’a sinema biletleri yüzde 19.4 zamlanarak 21 liraya yükseldi. Bu dönemde gösterilen film sayısı yüzde 4.4 artarak 68 bin 386’ya çıkarken sinema seyircisi ise yüzde 12.8 azalarak 56 milyon 479 bin 209 kişiye düştü. Sinema seyircisindeki azalış 2017’den 2018’e yüzde 5.4 idi.
- Aynı dönem aralığında ülke genelindeki sinema salonu sayısı yüzde 1.1 azalarak 2 bin 826’ya indi. Sinema salonlarındaki koltuk sayısı da yüzde 1.4 düşüşle 337 bin 914’e geriledi.
- Tiyatro biletleri 2019’da bir önceki yıla kıyasla yüzde 26 zamlandı. 2017’den 2018’e tiyatro seyircisindeki artış yüzde 12 iken, 2018’den 2019’a seyirci sayısındaki artış yüzde 0.7 ile sınırlı kaldı. Biletlerdeki artış ise sürüyor. 2019 Aralık’ta 41.7 TL olan tiyatro biletleri, 2020 Mayıs itibarıyla 50.3 TL’ye yükseldi.
- Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı 2018/2019 sezonunda, 2017/2018 sezonuna göre yüzde 4.5 artarak 9 bin 796’ya ulaştı.
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