Pakdemirli’nin danışmanı Arif Barata: Hapis yattım ama sabıkam yok!

13 Ağustos 2021 Cuma, 13:56

Arif Barata, hakkında devam eden davaların içeriğinin de ‘alacak', ‘ihaleye fesat karıştırma', ‘ortaklığın giderilmesi', ‘ön alım' ve ‘yürütmeyi durdurma' olduğunu söyledi.

Sözcü gazetesinden Hayati Arıgan'ın haberine göre Barata, ihaleye fesat karıştırma davası için, “2009'da FETÖ'cülerin operasyonu sonucu, yanımda çalışan birinin 34 metrekarelik evinin satışı nedeniyle 4 ay cezaevinde kaldım. Cezaevine girdiğim dönem adli tatile denk geldi. Adli tatilin ardından ilk duruşmada serbest kaldım” bilgisini verdi.

Barata, şöyle devam etti:

“Meclis üyesi oldum. İl İdare Kurulu üyesi oldum. İl İdare Hizmet Birliği'nde görev aldım. Geçmişimde adli sicilime işlenmeyen bir durum olmadı. Yanlış hiç bir şeyim yok. AK Parti üyesiyim. Siyasetçiyim. Bakan (Bekir Pakdemirli) beyle, sahada çalışıyoruz. Siyaseten destek veriyorum. Türkiye Jokey Kulübü'nden de maaş alıyorum. 3 kız çocuğu babasıyım. Hakkımdaki haberi (bilinçli, karalama kampanyası çerçevesinde yaptınız) asla diyemem. Burada bir yerde kopukluk olmuş. İddialar çok ürkütücü.”

NE OLMUŞTU?

Sözcü gazetesine konuşan AKP'li bir kaynak, 49 danışmanla görev yaptığı belirtilen Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin danışmanlarından Arif Barata'nın hakkında 47 suç kaydı olduğunu iddia etmişti.

Danışman Arif Barata'ya ait olduğu iddia edilen suçlar şöyle sıralanmıştı:

“İhaleye fesat karıştırmak suçundan 9 ay cezaevinde kaldı. Hırsızlık suçundan 3 buçuk ay ceza aldı. Kamu görevlilerini tehdit, yaralama suçundan 4 ay ceza yedi. Özel hayatın gizliliği ve adam öldürmeye teşebbüs suçundan halen yargılamaları devam ediyor.”

Arif Barata hakkında AKP'li eski Bakan Sema Ramazanoğlu da arsa alımı konusunda şikayetçi olduğu iddia edilmişti.