Pakistan’da yolcu minibüsü alev topuna döndü: 10 ölü, 7 yaralı

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 05:24

Pakistan’ın Pencap eyaletinde yer alan Gujranwala kentinde seyir halindeki yolcu minibüsüne arkadan bir kamyonun çarpması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkan minibüs kısa sürede alev topuna dönerken, kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı.

Yetkililer, minibüsün Ravalpindi’den Gujranwala’ya geldiğini ifade ederken, kamyonun çarpması ile araçtaki gaz tüpünün patladığını ifade etti. Yaralıların sağlık durumunun kritik olduğunu aktaran yetkililer, yaralıların tedavi için Lahor’a sevk edildiklerini belirtti.