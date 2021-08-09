Pakistan’da yolcu minibüsü alev topuna döndü: 10 ölü, 7 yaralı

Pakistan’ın Pencap eyaletinde seyir halindeki yolcu minibüsü, bir kamyonun arkadan çarpması sonucu alev topuna döndü. Kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

İHA
09 Ağustos 2021 Pazartesi, 05:24
Pakistan’da yolcu minibüsü alev topuna döndü: 10 ölü, 7 yaralı
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Pakistan’ın Pencap eyaletinde yer alan Gujranwala kentinde seyir halindeki yolcu minibüsüne arkadan bir kamyonun çarpması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkan minibüs kısa sürede alev topuna dönerken, kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı.

Yetkililer, minibüsün Ravalpindi’den Gujranwala’ya geldiğini ifade ederken, kamyonun çarpması ile araçtaki gaz tüpünün patladığını ifade etti. Yaralıların sağlık durumunun kritik olduğunu aktaran yetkililer, yaralıların tedavi için Lahor’a sevk edildiklerini belirtti.


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