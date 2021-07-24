Pakistan, yurt içi hava yolu seyahatleri için Covid-19 aşısını zorunlu kıldı
Pakistan, yurt içi hava yolu seyahatleri için yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı zorunluluğu getirdi.
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamada, 1 Ağustos’tan itibaren yurt içi uçuşlarda Covid-19 aşı sertifikasının gösterilmesinin zorunlu olacağı belirtildi.
Açıklamada, herhangi bir sorun yaşamamaları için vatandaşlardan Covid-19 aşısı olmaları talep edildi.
VAKA SAYISI ARTIŞA GEÇTİ
Pakistan'da uzun süredir düşüş eğiliminde olan günlük vaka sayıları yeniden artışa geçmiş, bu durum ülkede salgının 4'üncü dalgasının başladığı şeklinde yorumlanmıştı.
Ülkede Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 1875’e ulaşırken, salgın nedeniyle 22 bin 971 kişi hayatını kaybetti.
Video Haberler
- Soçi'yi sel ve fırtına vurdu: O anlar kamerada
- Bodrum’da facianın eşiğinden dönüldü
- Kurbanlık boğanın saldırısına uğradı: O anlar kamerada
- Bodrum’da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu
- Tesla otopilot sisteminde akılalmaz hata
- Tuzla’da çelik kasa hırsızları kamerada
- Çin'de mısır hasadında drone dönemi
- Motosiklet üzerine yatarak tehlikeli yolculuk
- Tuzla’da kozmetik fabrikasında yangın çıktı
- Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı
En Çok Okunan Haberler
- Büyüküstün hakkında yeni gelişme
- Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı
- Erdoğan'ın hastalığı ne?
- Delta varyantının sırrı çözüldü!
- Habertürk'ten Fahrettin Altun'a sert yanıt!
- Erdoğan’ın helikopteri zorunlu iniş yaptı
- Arabesk müziğin kraliçesi sesini kaybetti
- Asıl tehdit İstanbul'da değil
- Ünlü sanatçı evinde ölü bulundu
- Türkiye'deki iPhone kullanıcılarına acil durum bildirimi