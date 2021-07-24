Pakistan, yurt içi hava yolu seyahatleri için Covid-19 aşısını zorunlu kıldı

Pakistan, yurt içi hava yolu seyahatleri için yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı zorunluluğu getirdi.

AA
24 Temmuz 2021 Cumartesi, 18:10
Pakistan, yurt içi hava yolu seyahatleri için Covid-19 aşısını zorunlu kıldı
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Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamada, 1 Ağustos’tan itibaren yurt içi uçuşlarda Covid-19 aşı sertifikasının gösterilmesinin zorunlu olacağı belirtildi.

Açıklamada, herhangi bir sorun yaşamamaları için vatandaşlardan Covid-19 aşısı olmaları talep edildi.

VAKA SAYISI ARTIŞA GEÇTİ

Pakistan'da uzun süredir düşüş eğiliminde olan günlük vaka sayıları yeniden artışa geçmiş, bu durum ülkede salgının 4'üncü dalgasının başladığı şeklinde yorumlanmıştı.

Ülkede Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 1875’e ulaşırken, salgın nedeniyle 22 bin 971 kişi hayatını kaybetti.



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