Pakistan Büyükelçisi Qazi, Cumhuriyet’e konuştu: Hindistan yasa tanımıyor

05 Ağustos 2021 Perşembe, 02:00

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) kararlarına karşın Hindistan’ın Cammu-Keşmir statüsünün değiştirildiği anayasal değişikliğin ardından bölgenin nüfus yapısının da değiştirilmeye çalışıldığını, bu doğrultuda bölge dışından birçok kişiye ikamet belgesi düzenlendiğini açıkladı.

Büyükelçi Qazi, Cammu-Keşmir’in statüsünün değiştirilmesinin 5. yılında Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

Hindistan’ın 5 Ağustos 2019’da, Cammu-Keşmir bölgesini Hindu yerleşimine açan anayasa değişikliği bölgede iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi. Bölge şu anda ne durumda?

5 Ağustos 2019’da, Hindistan hükümeti BM Güvenlik Konseyi kararlarını yok sayarak, yasadışı Hint işgalindeki Cammu ve Keşmir’in (IIOJK) özel statüsünü tek taraflı ve kanunsuz bir biçimde, Hint anayasasından kaldırdı. Bu sadece bir anayasal değişiklik değildi ama bir ülkenin uluslararası kanunlara göre anlaşmazlıklı olarak kabul edilen bir bölge üzerindeki yasadışı işgalini meşrulaştırmak için başvurduğu utanç verici bir girişimdi. 5 Ağustos 2019’daki bu adımları takiben, dünya en zalim ve baskıcı engellemelerden birisine tanık oldu; buna korkunç ve sistematik insan hakları ihlalleri, internet ve iletişim blokajı, kuşatmaya alma ve arama operasyonları, yargısız infazlar ve Hindistan yanlısı olanlar da dahil olmak üzere tüm Keşmirli liderlerin tutuklanması da dahildir. Hindistan eylemleri bölge barışı ve güvenliğine kesinlikle hizmet etmedi; kaosa sürüklendi. Pakistan-Hindistan ilişkileri tamamen bozuldu. Tüm komşularımızla barışçıl ilişkiler kurmak istiyoruz. Ama Hindistan yasadışı ve tek yanlı eylemlerinden vazgeçmeli. Keşmir halkına karşı devlet terörünü bırakmalı, demografik değişiklikleri durdurmalı ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve Keşmir halkının isteğine göre çözümü kabul etmeli.

Cammu-Keşmir’de şu anda olması gereken statü nedir?

BM kararlarına göre Keşmirliler, Pakistan’a mı Hindistan’a mı katılmak istiyorlar? Plebisit yapılana kadar, ne Hindistan ne de Pakistan, ortadaki durumu değiştirecek bir adım atar. 1957’de alınan 122 sayılı BMGK kararı şunu belirtmektedir:

BM prensiplerine göre “eyaletin tümünün veya bir kısmının gelecekteki şeklini ve yönelimini belirleyecek olan taraflarca atılacak hiçbir tek yanlı adım eyalete tek başına sahip çıkılması anlamına gelmeyecektir.” Ancak Hindistan, bir “iç mesele” gibi gösterip meşrulaştırmaya çalıştı. Hindistan’ın 5 Ağustos 2019 kararları uluslararası yasaların ihlalidir.

Bölgeye Hindu yerleşiminin arttığına ilişkin bilginiz var mı?

Keşmirlileri kendi topraklarında bir azınlığa dönüştürmek için Hindistan, sahte ikametgâh belgeleri çıkararak ve diğer yollara başvurararak bölgenin demografik yapısını değiştirme yoluna gitmiştir. Amaç işgali sürdürmek ve bu yerin demografik yapısını değiştirerek, işgali kalıcı hale getirmektir.

Cammu-Keşmir sorununda Türkiye’nin desteğini yeterli buluyor musunuz?

Biz Türkiye’nin Cammu ve Keşmir anlaşmazlığı için prensipli duruşu ve devamlı desteği için oldukça minnettarız. Türkiye hükümeti ve halkının destekleri Cammu ve Keşmir halkı için bir umut ve güç kaynağıdır. Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi

