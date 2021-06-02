Palandöken, toplu taşıma sektörü için 'KDV ve ÖTV indirimi' istedi
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yarı kapasite ile çalışmaya devam eden ulaşım sektöründe maliyetlerin arttığına işaret etti, KDV ve ÖTV indirimi yapılmasını istedi. Palandöken, toplu taşımada çalışanların da 'aşılama' kapsamına alınmasını istedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ulaşım sektöründe yüzde 50 kapasite ile çalışan ulaşım sektörünün zor durumda olduğunu söyledi. Ulaşım sektöründe çalışanların bir diğer talebinin aşılanma olduğunu belirten Palandöken, şunları söyledi:
MAALİYETLERİ ARTTI
"Motorlu taşıtlar gerçekten zor durumda bu pandemi sürecinde bildiğiniz üzere mesafe kurallarına riayet edilmesi. Taksi, dolmuş, halk otobüsü gibi sektörler gerçekten zor durumda. Çünkü; parça maliyetleri arttı, lastik fiyatları arttı. Dolayısıyla mazottaki fiyat artışları benzindeki fiyat artışları bunları etkiledi.
YOLCU AZ SERVİS SAYISI AYNI, HER SEFER ZARAR EDİYORLAR
Hem kurallara uyulacak hem de yolcu kapasitesini doldurabilmesi için yüzde 50 ile çalışan bu esnafın gerçekten durumu zor. Bunun için alınan tedbirler arasında ÖTV ve KDV'de bir indirim sağlanırsa tahmin ediyorum ki şoför esnafı da dolayısıyla bunların belediyelerle yapmış oldukları mukaveleler doğrultusunda ringlerde yapmış oldukları sefer sayılarında bir azaltma söz konusu değil. Yolcu az, servis sayısı aynı olmak üzere çalışan olan bu sektör para kazanmayı bir kenara bırakın, her yaptıkları seferde zarar ediyor.
ZARURİ GİDERLERİ KARŞILANSIN
Kullandıkları akaryakıt cinsine göre ÖTV ve KDV alınmaması. Tamiratta kullandıkları parça, yedek parça değişimi gibi yaptıkları zaruri giderlerinde ÖTV ve KDV'si yüzde 1'lere düşürülse tahmin ediyorum ki bu sektör de bu zarardan kurtulmuş olacak. Bu hizmet bildiğiniz üzere toplumun her kesimine hitap eden, herkesin aracı olmadığına göre bunda da rahatlıkla seyehat edebilecek ve bu pandemi sürecinde hükümlülüğünü yerine getiren esnafında bu yapılacak tedbirlerle biraz daha rahat ettirecek.
BİR AN ÖNCE AŞILANSINLAR
Bunların en çok talepleri ise bir an evvel aşılanmaları. Çünkü; pandemi sürecinde binen yolcuların hasta olup bulaşıcı olup olmadığını bilmedikleri için onlar da netice itibariyle bu konuda çok müştekiler. Eğer bu sorun da halledilirse tahmin ediyorum ki sektörel bazda da rahat ederler. "
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