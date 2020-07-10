Palmiyeler’den yeni tekli: ‘Gün Doğdu’

10 Temmuz 2020 Cuma, 12:13

Sevilen topluluk Palmiyeler 2020 içinde önce “Kalehan” adlı parçayı, mart ayı sonunda da “Yakalım Alışveriş Merkezlerini” çıkarmıştı. Mayıs ayında ise “Aslında Alkol Hala Damarlarımda” adlı parça gelmişti.

Palmiyeler şimdi de “Gün Doğdu” adlı yeni bir şarkı yayımladı. Söz ve müziği gruba ait olan teklinini kapak çizimi ise Tarık Töre’ye ait.

En son 2018 tarihli “Akdeniz”i çıkaran Palmiyeler o zamandan bu yana 6 yeni şarkı çıkarmış oldu. Grubun yeni albümünün yakında çıkacağını tahmin etmek zor değil.



“Gün Doğdu”nun sözleri ise şöyle:



Gün doğdu



Altından nehirde

Çöl rüzgarlarıyla



Kavrulmuş bedenin

Akmasın zaman



Kaymasın ellerimizden

Doğmasın Güneş

Çalmasın bu aşkı benden