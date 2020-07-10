Palmiyeler’den yeni tekli: ‘Gün Doğdu’
Palmiyeler grubu bu yıl çıkardıkları dördüncü şarkıyla sevenlerinin karşısında.
Sevilen topluluk Palmiyeler 2020 içinde önce “Kalehan” adlı parçayı, mart ayı sonunda da “Yakalım Alışveriş Merkezlerini” çıkarmıştı. Mayıs ayında ise “Aslında Alkol Hala Damarlarımda” adlı parça gelmişti.
Palmiyeler şimdi de “Gün Doğdu” adlı yeni bir şarkı yayımladı. Söz ve müziği gruba ait olan teklinini kapak çizimi ise Tarık Töre’ye ait.
En son 2018 tarihli “Akdeniz”i çıkaran Palmiyeler o zamandan bu yana 6 yeni şarkı çıkarmış oldu. Grubun yeni albümünün yakında çıkacağını tahmin etmek zor değil.
“Gün Doğdu”nun sözleri ise şöyle:
Gün doğdu
Altından nehirde
Çöl rüzgarlarıyla
Kavrulmuş bedenin
Akmasın zaman
Kaymasın ellerimizden
Doğmasın Güneş
Çalmasın bu aşkı benden
Video Haberler
- Eski futbolcu düşen çocuğu havada böyle yakaladı!
- Sarıyer'de ormanlık alanda yangın çıktı
- Bekar erkekler dikkat! Bu tuzağa düşmeyin
- Yerli otomobilde tarih belli oldu!
- Covid-19 ilk kez 3 boyutlu görüntülendi
- İstanbul'da rezalet! Cinsel organını gösterip küfür etti
- Evinde üst üste yangın çıkan genci bina sakinleri dövdü
- Türk Bilim İnsanı aldığı ödülle tarihe geçti!
- Balıkesir’de trafik kazası: 33 yaralı
- Bilim Kurulu Üyesi Özlü’den korkutan uyarı!