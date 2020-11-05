Palto Sahne, interaktif çocuk oyunu 'Patent Dedektifi: Telefonun Öteki Hikayesi' ile prömiyer yapıyor

05 Kasım 2020 Perşembe, 15:46

Palto Sahne, çocuk tiyatrosunda araştırma ve yeniliklere sahip projesiyle seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklarına devam ediyor.

Çocuklar ve ebeveynleri için hazırlanan proje yeni sahneleme yönelimlerine uyuyor ve oyunun nasıl ilerleyeceğini seyircisine bırakıyor.

Oyunun seçim kartları ile tercih yaparak yönlendirecek seyirci, bu sayede izleyici değil katılımcı olacak. Çocuk oyunlarında ilk defa uygulanacak bu yöntem, çocukların muhakeme ve karar verme eğilimlerine yönelik olacak.

Oyunun yönetmeni Miray Erdoğan, ilk defa uygulanacak yöntemle ilgili şunları söylüyor:

"Araştıran, muhakeme kuran ve karar veren yeni nesli bu eğilime alıştırmak istedik. Bu, onlar için kendi düşüncelerini dile getirme yöntemi olsun. Oyunda iki tane bilim insanının hikâyesini, çocukların diliyle çocukların anlayabileceği bir seviyeden anlatıyoruz."

'HER OYUNDA BAŞKA BİR HİKÂYE'

"Patent Dedektifi: Telefonun Öteki Hikayesi"nde rol alan oyuncu Nil Gül ise, oyunla neyi hedeflediklerini şu ifadelerle anlatıyor:



"Çocukların seçim yapmayı öğrenmesini ve demokrasi bilinci kazanabilmesini hedefliyoruz. İnteraktif oyunlar çocukları daha çok çeker içine, kendilerinin yön verdiğini hissedecekler ve onların istediği bir şey olacak. 'Patent Dedektifi: Telefonun Öteki Hikayesi' çok yönlü bir oyun, normal bir tane kanalı yok; çocukların isteğine göre farklı farklı hikâyeler dinleniyor aslında. Her oyunda başka bir hikâye de görülebilir.

Metni ilk okuduğumda Elisha Gray'i tanımıyordum. Ama aslında, bazı kaynaklarda 1876 yılında yaptığı telefon prototipi ile telefonun gerçek mucidi olarak kabul edildiğini gördüm. Ama çoğumuz telefonun Graham Bell'in icadı olduğundan çok eminizdir genelde. Oyuna gelen seyirci, telefonu kimin icat ettiğine kendisi karar verecek."

Miray Erdoğan'ın kaleme alıp yönettiği oyun, önemli bir tarih araştırması içeriyor.

Nil Gül, Zeynep Yavuz, Eyüp Kan, Harun Esen'in oynadığı "Patent Dedektifi: Telefonun Öteki Hikayesi " adlı oyun 100 yılı aşmış bir olayı çözmesi için seyircisini bekliyor.

OYUNUN KONUSU

Patent Dedektifi, tüm zamanların icatlarını denetlemekle yükümlüdür. Fakat bir gün kapısını hiç beklenmedik bir misafir çalar. Elisha Gray, bu ziyaretiyle telefonun icadını kendine ait olduğu iddiasında bulunur ve Graham Bell'i şikayet eder.

Dedektif, telefonun tarihte saklı kalmış gerçek hikayesini araştırırken, dünyanın en büyük entrikasına düşer. Seyircinin yardımı ile yaptığı seçimlere göre yaşadığı serüvenler değişir. Telefonun patentini, kimin alacağına seyirci karar verecektir.