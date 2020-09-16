"Pandemi başından itibaren yaşamına son veren müzisyenlerin sayısı yüze yaklaştı"

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gamze Taşcıer, pandemi döneminde ekonomik olarak en çok etkilenen gruplardan biri olan müzik ve sahne sanatçılarının sorunlarını gündeme getirdi. Salgınla mücadelede bilim insanları tarafından ifade edilen ve alınması önemli kararlar yerine saat sınırı ve müzik yasağı gibi yasakların getirildiğini ifade eden Taşcıer, “Garip ve anlamsız yasaklarla salgınla sözde bir mücadele veriliyor. Sanki virüs müzikle yayılıyormuş ya da belirli bir saatten sonra yayılıyormuş gibi adımlar atıldı. Çoğu güvencesiz çalışan müzik ve sahne emekçileri hiç bir destekten yararlanamıyorlar. Yüz binlerce insan adeta açlığa ve ölüme terk edildi” dedi.

“İNTİHAR EDEN MÜZİSYENLERİN SAYISI YÜZE YAKLAŞTI”

Müzisyenlerin halihazırda ekonomik zorluklar yaşarken pandemi ile birlikte çok daha kötü duruma geldiklerini ifade eden Taşcıer, “Müzik-Sen’in verilerine göre pandemi başladığından bu yana intihar eden müzisyenlerin sayısı yüze yaklaşmış durumda. Müzik aletlerini satarak eve ekmek götürmeye çalışan müzisyenler var. Pandemi sonrası ne yapacaklarını düşünemiyorlar. Bu insanların sigortaları yapılmadığı için hiçbir güvenceleri de yok. Ne bugüne ne de geleceğe güvenle bakamıyorlar” dedi. Anayasa’da Devlet’e sanatı ve sanatçıyı koruma görevi verildiğini anımsatan Taşcıer, “Mart ayından bu yana çalışamayan veya çalışırken yasaklardan kaynaklı mağduriyet yaşayıp ekonomik ve manevi yıkım yaşayan yüz binlerce müzisyen var. Ne kısa çalışma ödeneği, ne işsizlik maaşı alabiliyorlar. Ülke çapında işsizliğin tavan yaptığı bir dönemde başka bir iş yapmak isteseler onu da bulamıyorlar” ifadelerini kullandı.

“YA TAM MÜCADELE EDERSİNİZ, YA DA EDER GİBİ YAPARSINIZ”

Önlemlerin tutarsız olduğuna işaret eden Taşcıer, “Pandemi nedeniyle eğlence yerleri kapatıldı, düğünlerde kısıtlamalara gidildi, müzik yayınları bitirildi. Salgınlarda alınması gereken önlemler arasında mıdır bunlar, evet olabilir. Ancak siz eğlence yerlerini kalabalık oluyor diye kapatıp hiçbir sosyal mesafenin olmadığı AK Parti mitinglerine izin veriyor, AK Partili milletvekillerinin binlerce kişilik düğünlerine izin veriyorsanız ikiyüzlü bir tutum var demektir. Herkesin toplu ulaşım araçlarıyla işe gitmek zorunda kaldığı bir dönemde böyle kıyısından ucundan önlemler hiçbir anlam ifade etmiyor. Ya tam mücadele edersiniz, ya da mücadele ediyor gibi yaparsınız. İktidar şuan eder gibi yapıyor” dedi.

Müzik ve sahne sanatçılarına destek verilmesi gerektiğini belirten Taşcıer, “Geldiğimiz noktada pandemiden olumsuz etkilenen sektörlerin tamamına dair kapsamlı çalışma yaptı mı iktidar? Sosyal devlet olmanın gereği bu değil midir? Daha fazla geç olmadan bu insanlara destekler açıklanması gerekiyor. İnsanların işlerini engelleyip gerisi beni ilgilendirmez diye bir devlet anlayışı olamaz. Pandemiden etkilenen sektörlerle görüşmeye ve sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz” İfadelerine yer verdi.