Pandemi dönemi ev tercihlerini değiştirdi

09 Mart 2021 Salı, 10:52

Pandemi döneminde geniş balkonlu ve bahçeli konut projelerinin talepte başı çektiğini hatırlatan İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, “Isınmaya başlayan havaların etkisiyle bu projelere yönelik talepler daha da hız kazandı. Oldukça büyük bir peyzaj alanı ve yürüyüş parkuruyla geniş bir yeşil alana sahip olan bahçeli ve balkonlu projeler, bu dönemde satışlara yön veriyor. En küçük metrekareden en büyüğüne kadar tümünde mutlaka balkon aranıyor. ‘Ondörtüç Pendik’projemizde bahar, mart ayı itibariyle başladı” dedi.







