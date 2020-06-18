Pandemi döneminde zihni dinç tutabilmek mümkün

Dünyayı saran pandemi döneminde, koronavirüsten korumak için evlere kapandık. Evde de hem spor yapıp hem bedenimizi, zihnimizi dinç tutabilmemizin mümkün.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2020 Perşembe, 12:50
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Evin güvenli ortamından ayrılmadan, profesyonel eğitmenler ile beraber spor yaşayabilirsiniz. Evdenspor.com ile Türkiye’nin her yerinden antrenman yapmak mümkün. 

HEDEFİNİ BELİRLE 

Hedefinizi, eğitmeni kendi tercihinize göre belirleyebiliyorsunuz. Daha sonra eğitmler ile online olarak buluşuluyor. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve uzun bir hayat sürmek için spor yapmak şart. Evde de spor yaparak bedenimizi, ruhumuzu koruyabiliriz. 



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