Pandemi genelgelerine 'hukuki değil' diyen savcı hakkında inceleme kararı

18 Mayıs 2021 Salı, 18:50

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, pandemi döneminde çıkarılan genelgelerin “hukuki olmadığını” belirtti. Savcı Akbulut, “Bunları söylediğim için muhtemelen işimi kaybedeceğim" dedi.

“RIZANIN VARLIĞINDAN BAHSEDİLEMEZ”

Aşı karşıtı olmadığını, ancak aşılama yöntemlerinin de yasal olmadığını savunan Akbulut, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Aşı ikna timleri kurulup insanlar aşılanıyor ve onay belgesi ismi altında bir belge imzalatılıyor. Benim incelediklerimde biyotıp sözleşmesi, hasta hakları yönetmeliği gibi mevzuatın öngördüğü koşulları sağlayan ibareler o metinlerde yer almıyor. Bu metinler hukuken çöp. Çünkü pek çok insanın tereddütleri varken ve bu tereddütler yetkililer tarafından giderilmezken, ortada soruşturma açılmasını gerektirir pek çok iddia varken aydınlatılmış rızanın varlığından bahsedilemez.

“AŞI KARŞITI BİRİSİ DEĞİLİM”

Aşının prospektüsünde yer verilen yan etkiler, ikazlar dahi o metinde yazmıyorken, ortada aydınlatılmış rıza var denemez. Ben aşı karşıtı birisi değilim, mesleğim icabı ismime aşı tanımlandığı için incelemeye başladım. Ve araştırırken de medyada bilimsel verilerle de desteklenen, tıp sahasında uzman kişilerin beyanlarını, raporlarını gördüm. Bunlar kan dondurucu ifadeler. Cumhuriyet savcısı bunları ihbar kabul edip soruşturma yapmak mecburiyetinde. Ancak bu dillendirildiği zaman insanlar cesaret edemiyor.

“ÇIKIP CESURCA KONUŞMAK GEREK”

Ben işim gereği lüzumlu cesareti gösteriyorum. Çıkıp cesurca konuşmak gerek. Viranşehir uyuşturucu güzergahı. Burada esrar gibi maddeler kullanılıyor. Personelimiz yetersiz. İşim bitmesine rağmen gece aramalar yapıyorum. Fakat bu personel sokağa çıkma yasağına göre denetleniyor. Zaten personelimiz az. Ben personel bulamazken metropollerde polis maske mesafe denetimi yapıyor. Bu kabul edilir değil. Hiç kimse bizi kedi köpek gibi aşılayamaz.

“HER TÜRLÜ CEREMESİNİ ÇEKMEYE HAZIRIM”

Bu işin her türlü ceremesini çekmeye hazırım. Şu anda özgür olması gereken basın kendiliğinden bir sansür uyguluyor. İnsanları cesaretlendirin. Hukuk çerçevesinde gerekli mücadele verilsin."

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, savcı Akbulut hakkında inceleme başlatıldığını belirterek, “Konuşma, sosyal medyada yayınlandı. Biz de konuyla ilgili kendi açımızdan bir inceleme başlattık” dedi. HSK’nın da Savcı Akbulut hakkında inceleme başlattığı ve konuyu araştırmak için müfettiş görevlendirdiği öğrenildi.