Pandemi gölgesinde ralli!

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 17:04

Dünyanın en büyük zorlu rallisinden biri olan TransAnatolia Ralli Raid’in Bolu etabı nefes testi.

15 Ağustos Cumartesi günü pandemi endişesine karşın başlayan ve 22 Ağustos tarihine kadar devam edecek TransAnatolia Rally Raid’e Türkiye’nin yanı sıra Fransa, İtalya, Belçika ve Azerbaycan’dan otomobil ve motor sporları dünyasından önemli isimleri katıldı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle düzenlenen TransAnatolia Rally Raid’de bu yıl 25 motosiklet, 37 otomobil, 3 SSV ve 5 ATV olmak üzere toplam 70 araç mücadele ediyor.

16 Ağustos Pazar sabahı start alarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Avrupa’dan Asya Kıtası’na bağlanan yarışçılar, 187 kilometrelik transfer etabından sonra Kartepe’nin eşsiz doğasında günün ilk özel etabına başladılar. Toplam 386 kilometreden oluşan birinci günün 240 kilometresi üç özel etap olarak geçildi.

Zorlu etabı geçmek için dağ yolları ve Abant Tabiat Parkı’nı çevreleyen köy ve yaylaların arasından geçen pilotların ilk günkü yarışı Bolu Abant’ta kurulan kampta son buldu.



