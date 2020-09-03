Pandemi hastanesinde 'kurtlu yemek' iddiası

03 Eylül 2020 Perşembe, 09:45

Çanakkale’de “pandemi hastanesi” olarak hizmet veren Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Covid-19 yoğun bakım servisinde, defalarca uyarıda bulunulmasına rağmen kurtlu yemek verildiği iddia edildi.

GazeteDuvar'ın haberine göre, Sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı’nı etiketleyen ve ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Covid-19 servisi hemşiresi olduğunu ifade eden Begüm Kaplıca, hastanede verilen yemeklerin tuzlu ve kurtlu olduğunu dile getirerek, şikayet edilmesine rağmen konuyla ilgili bir gelişme olmadığını söyledi.

Hemşire Kaplıca, “Bir covid yoğun bakım hemşiresi olarak soruyorum, daha ne kadar dayanabiliriz Sayın Bakanım? Çanakkale 18 Mart Araştırma Hastanesi’nde çalışıyorum, yönetime defalarca bildirilmesine, yemekhaneye tutanak tutulmasına rağmen tuzlu, kurtlu yemek yiyoruz” dedi.

‘HEMŞİRE HANIMIN İSTEDİKLERİ ÇOK BİR ŞEY Mİ?’

Çanakkale Tabip Odası Başkanı Güleda Erensoy, hem ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde hem Devlet Hastanesi’nde yıllardır yetersiz, besin değeri düşük yemeklerin çıktığını, bunun sebebinin ise yemek hizmetinin düşük maliyetli ihalelerle şirketlere verilmesi olduğunu söyledi. Hemşire Begüm Kaplıca’nın istedikleri ile ilgili “Çok bir şey mi?” diyen Erensoy, “Yıllardır devlet hastanesinin yemekhane ihaleleri de, üniversite hastanesininki de dahil olmak üzere, en ucuz maliyeti çıkaran şirketlere veriliyor. Bunun sonucu besin değeri düşük, kalitesiz, özensiz ve 24 saat nöbet tutulan bir çalışma alanı göz önüne alındığında çok yetersiz öğünler yiyoruz. Evet, defalarca dilekçeler yazıldı hastane yönetimlerine. Her bir hastane, bir şirket gibi kendi başının çaresine bakmak zorunda olduğundan, daha yüksek maliyetli yemek seçeneklerini göz ardı etmek zorunda kalıyor. Hastaneler, bir işletme olmamalı, bu çok net bir doğru. Pandemi sürecinde bağışıklık sistemimizi güçlü tutmanın çok önemli olduğunu biliyoruz, bunun için çalışanların besin değeri yüksek öğünlerle desteklenmesi gerekiyor. Bu hemşire hanımın isteği, çok bir şey mi gerçekten? Hastanede çalışan herkes bilir ki, nöbetlere her zaman evimizden ek gıda getiririz, çünkü verilenlerle doymayız, çünkü verilenler bizi zinde tutmaz dedi.



