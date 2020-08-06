Pandemi ile üniversite tercihleri birleşti kiralar tavan yaptı: Öğrenciler tedirgin!

06 Ağustos 2020 Perşembe, 20:27

Üniversite tercih döneminin başlaması ile kampüslere yakın bölgelerde bulunan ev kiraları tavana çıktı. Öğrenciler salgın gibi belirsiz bir dönemde hem ev kiralarının hem de ikinci el eşya fiyatlarının artmasının bellerini büktüğünü söyledi. Özellikle ulaşımı ana merkezlere yakın olan Şişli, Kurtuluş, Mecidiyeköy, Beşiktaş gibi semtlerde kira fiyatları geçen seneye oranla iki katına çıktı. Aynı zamanda ikinci el eşya fiyatları da tavan yapmış durumda. Vergilerin ve yüksek fiyatların etkisiyle öğrencilerin yanı sıra artık aileler de ikinci el eşyaya yöneliyor. Bu talep yoğunluğu da fiyatları geçen yıla oranla hayli arttırmış.



YİNE ÖĞRENCİLER MAĞDUR

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Emre İrgören böyle karışık bir dönemde yine öğrencilere kolaylık sağlanmadığını söyledi. İrgören, “İstanbul gibi büyük bir şehirde zaten kiralar çok yüksek. Kiraların ucuz olduğu yerlerden ise ulaşım çok zor. Bir de öğrenci olduğumuzu anlayınca kiraları iyice yükseltiyorlar. Geçen sene bin 800 bandında olan 1+1 yarı zemin daireler şuan 2 bin 400 bandında. Bu kadar artış özellikle pandemi döneminde öğrencilere çok büyük haksızlık” diye konuştu.

Marmara Üniversitesi öğrencisi Tunç Akpınar ise belirsizlikler içinde tercih yaptıklarını, ev aradıklarını söyleyerek içinde bulundukları ortamın sağlıksız olduğunu aktardı. Akpınar, “Şu an salgın dönemindeyiz. Daha üniversitelerin online sistemle mi yoksa yüz yüze sistemle mi olacağı belli değil. Biz bu dönemde ev bakmaya bir hayat kurmaya zorlanıyoruz. Kiralar çok yüksek, ikinci el eşya fiyatları da çok yüksek. Hele ki öğrencilere daha da yüksek. En büyük korkumuz biz ev kiraladıktan, eşyalarımızı aldıktan sonra online eğitime geçilmesi. Şu an öğrencilerin ekonomik durumları ortada kimse bunu kaldıramaz. Belirsizlik giderilmeli” dedi.

“EĞİTİMDEKİ BELİRSİZLİK TALEPSİZLİĞİ DOĞURDU”

Emlakçı Bedri Yımaz ev sahiplerinin fiyatları yükseldiğini ama eğitimdeki belirsizlikten dolayı talep olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Şu an kiralık ev fiyatlarında bir artış söz konusu. Pandemi gibi zorlu bir dönemde insanlar ekonomik zorluklar yaşıyor ve bunun getirisi olarak fiyatları arttırıyorlar. Ama satılık evlerde bu durum söz konusu değil. İnsanlar nakit para akışı için evlerinin fiyatlarını çok arttırmadan satışa koyuyorlar. Üniversite tercihlerinin de gelmesiyle birlikte fiyatlar iyice arttı. Ev sahipleri öğrencilere kiralama yaparken risk aldıklarını düşünerek fiyatlarda değişiklik yapıyorlar. Şuan mevcut durumda eğitin online olacak gibi durması öğrencileri uzaklaştırdı talep çok düşük”

Pandemi döneminde ikinci el eşya satışından çok alım yaptığını söyleyen ikinci el eşya dükkânı sahibi İsmail Kenar ise, “Geçen yıla göre bu sene satışlar biraz düşmüş durumda. Sebebi de insanların pandemiden dolayı ikinci ele yönelmemesi. İlginç bir durum yaşıyoruz. Şu an bizim insanlar alımlarımız daha yüksek. İnsanlar ekonomik krizin de etkisiyle eşyalarını satmaya yöneliyor. Öğrenci konusuna gelecek olursak hala eğitimin nasıl olacağı belli olmadığı için öğrenciler ve aileleri çekinceli” dedi.

Haber: Arda Özarda