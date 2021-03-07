Pandemi kısıtlamaları iklim değişikliğini etkileyecek mi?
Yeni bir araştırmada, pandeminin uzun dönemli olarak iklim değişikliği üzerindeki etkileri ele alındı. Araştırmanın sonuçları, pandemi kısıtlamalarının etkisinin sanıldığı kadar büyük olmayacağını ortaya koyuyor.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya genelinde uygulanan kısıtlamaların atmosfere zararlı sera gazının emisyonunda azalmaya yol açarak iklim değişikliği üzerinde de olumlu etkileri olabileceği görüşü pandeminin başından bu yana dile getiriliyor. Ancak yeni yapılan bir araştırmanın sonuçları bu görüşü savunanları hayal kırıklığına uğratacak nitelikte.
Kanada İklim Modelleme ve Analiz Merkezi (CCma) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelinde uygulanan kısıtlamalar atmosfere zararlı sera gazı emisyonunda gözle görülür bir azalmaya neden olmuş olsa da kısıtlamaların iklim değişikliği üzerindeki etkisi uzun dönemde "az" hatta "kanıtlanamayacak derecede az" olacak.
DW'nin aktartığı habere göre, sonuçları "Science Advances" dergisinde yayımlanan araştırma ile ilgili olarak araştırmacılar "Elde ettiğimiz sonuçlar, kısıtlamaların kısa bir süre mevcut olması halinde emisyondaki büyük bir azalmanın dahi iklim üzerinde küçük hatta kanıtlanamayacak derecede etkisi olacağını gösteriyor" dedi.
"NE TÜR ÖNLEMLERE BAŞVURULACAĞI ÖNEMLİ"
Küresel ısınmayı azaltmanın ve küresel ortalama sıcaklıkları istikrarlı bir seyre getirmenin her yıl düzenli olarak emisyonların 'sıfırlanması' ile mümkün olabileceğine dikkat çeken araştırmacılar, "Bu nedenle şu anda önemli olan, ülkelerin korona döneminde durgunluk sürecine giren ekonomileri canlandırmak için ne tür önlemlere başvuracağı. Bu önlemlerin emisyonlar üzerinde uzun dönemli etkileri olabilir ve iklim değişikliğinin seyrini de önemli ölçüde etkileyebilir" dedi.
KARBONDİOKSİT SALINIMI YÜZDE YEDİ AZALDI
East Anglia Üniversitesi'nin bir araştırmasına göre, korona kısıtlamaları dolayısıyla dünya genelinde 2020 yılında karbondioksit salınımı 2019'a kıyasla yüzde yedi oranında azaldı.
Araştırmada bunun şu ana kadar tespit edilen en büyük azalma olduğu ifade edildi. Ancak bu araştırmada da korona kısıtlamaları nedeniyle emisyonlarda meydana gelen geçici düşüşün iklim üzerinde uzun vadeli etkileri olmamasının beklendiği vurgulandı.
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