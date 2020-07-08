Pandemi kulüpleri işte böyle vurdu! En çok o kaybetti

Dünyanın en çok maç geliri elde eden 10 kulübünün, koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynayacağı maçlarda toplam 231 milyon Avro gelir kaybı yaşayacağı ifade edildi. Barcelona, koronavirüs pandemisi nedeniyle 36.2 milyon Avroyla en çok gelir kaybı yaşayan kulüp olarak dikkat çekiyor.

DHA
08 Temmuz 2020 Çarşamba, 11:16
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Dünyanın en çok maç geliri elde eden 10 kulübünün, koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynayacağı maçlarda toplam 231 milyon Avro gelir kaybı yaşayacağı ifade edildi. Barcelona, koronavirüs pandemisi nedeniyle 36.2 milyon Avroyla en çok gelir kaybı yaşayan kulüp olarak dikkat çekiyor.
KPMG Football Benchmark ekibi, dünyanın en çok maç geliri elde eden 10 kulübün gelir kaybını inceledi. Dünyadaki tüm ligler yaklaşık üç ay ertelenirken, yeniden start alan lig maçları ise seyircisiz olarak oynanıyor. Yapılan araştırmaya göre; dünyanın en çok maç geliri elde eden 10 kulübü, koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynayacağı maçlarda toplam 231 milyon Avro gelir kaybı yaşayacak.


BARCELONA'NIN KAYBI 36.2 MİLYON AVRO


2018-2019 sezonunda 174.9 milyon Avroluk maç günü geliriyle zirvede yer alan İspanyol devi Barcelona, koronavirüs pandemisi nedeniyle 36.2 milyon Avroyla en çok gelir kaybı yaşayan kulüp olacak. Geçtiğimiz sezon 155 milyon Avro maç günü geliri elde eden Real Madrid'in kaybı ise 34.4 milyon Avro. Bu iki İspanyol ekibinin ardından en çok gelir kaybını ise 29 milyon Avroyla Manchester United yaşayacak.
KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünyadaki tüm futbol kulüpleri ekonomik olarak büyük bir sıkıntı içerisinde. Hatta birçok kulüp iflas etmenin eşiğine geldi. Maçların seyircisiz oynanması nedeniyle kulüpler maç günü hasılatlarından da bu zor dönemde mahrum kalıyor. Bu da futbol ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor. Maçların seyircisiz oynamasının devam etmesi durumunda ilerleyen günlerde birçok kulübü çok zor günlerin beklediğini söyleyebiliriz'' dedi.


Araştırmaya göre maç günü geliri en çok olan 10 kulübün kaybı şöyle;


Kulüp           Maç Günü Geliri   Bir koltuktan kazancı    Toplam gelir kaybı
Barcelona    174.9 milyon          60.7 bin                             36.2 milyon 
R.Madrid      155 milyon             70.8 bin                             34.4 milyon 
M.United      125.7 milyon          64.5 bin                              29 milyon 
Arsenal        109.2 milyon          60.8 bin                              14.6 milyon 
PSG             103.7 milyon          80.1 bin                              23 milyon 
Liverpool       95.5 milyon           68.8 bin                              14.7 milyon 
Tottenham     92.6 milyon           39.6 bin                              17.8 milyon 
B.Münich       92.4 milyon           56 bin                                  25.2 milyon 
Chelsea         75.6 milyon           57.8 bin                               9.4 milyon 
Juventus        71.5 milyon           72.7 bin                               26.8 milyon 


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