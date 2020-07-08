Pandemi kulüpleri işte böyle vurdu! En çok o kaybetti

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 11:16

Dünyanın en çok maç geliri elde eden 10 kulübünün, koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynayacağı maçlarda toplam 231 milyon Avro gelir kaybı yaşayacağı ifade edildi. Barcelona, koronavirüs pandemisi nedeniyle 36.2 milyon Avroyla en çok gelir kaybı yaşayan kulüp olarak dikkat çekiyor.

KPMG Football Benchmark ekibi, dünyanın en çok maç geliri elde eden 10 kulübün gelir kaybını inceledi. Dünyadaki tüm ligler yaklaşık üç ay ertelenirken, yeniden start alan lig maçları ise seyircisiz olarak oynanıyor. Yapılan araştırmaya göre; dünyanın en çok maç geliri elde eden 10 kulübü, koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynayacağı maçlarda toplam 231 milyon Avro gelir kaybı yaşayacak.



BARCELONA'NIN KAYBI 36.2 MİLYON AVRO



2018-2019 sezonunda 174.9 milyon Avroluk maç günü geliriyle zirvede yer alan İspanyol devi Barcelona, koronavirüs pandemisi nedeniyle 36.2 milyon Avroyla en çok gelir kaybı yaşayan kulüp olacak. Geçtiğimiz sezon 155 milyon Avro maç günü geliri elde eden Real Madrid'in kaybı ise 34.4 milyon Avro. Bu iki İspanyol ekibinin ardından en çok gelir kaybını ise 29 milyon Avroyla Manchester United yaşayacak.

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünyadaki tüm futbol kulüpleri ekonomik olarak büyük bir sıkıntı içerisinde. Hatta birçok kulüp iflas etmenin eşiğine geldi. Maçların seyircisiz oynanması nedeniyle kulüpler maç günü hasılatlarından da bu zor dönemde mahrum kalıyor. Bu da futbol ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor. Maçların seyircisiz oynamasının devam etmesi durumunda ilerleyen günlerde birçok kulübü çok zor günlerin beklediğini söyleyebiliriz'' dedi.



Araştırmaya göre maç günü geliri en çok olan 10 kulübün kaybı şöyle;



Kulüp Maç Günü Geliri Bir koltuktan kazancı Toplam gelir kaybı

Barcelona 174.9 milyon 60.7 bin 36.2 milyon

R.Madrid 155 milyon 70.8 bin 34.4 milyon

M.United 125.7 milyon 64.5 bin 29 milyon

Arsenal 109.2 milyon 60.8 bin 14.6 milyon

PSG 103.7 milyon 80.1 bin 23 milyon

Liverpool 95.5 milyon 68.8 bin 14.7 milyon

Tottenham 92.6 milyon 39.6 bin 17.8 milyon

B.Münich 92.4 milyon 56 bin 25.2 milyon

Chelsea 75.6 milyon 57.8 bin 9.4 milyon

Juventus 71.5 milyon 72.7 bin 26.8 milyon