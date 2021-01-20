Pandemi şartlarında yarıyıl tatili nasıl verimli geçirilir?

20 Ocak 2021 Çarşamba, 11:29

Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, yarıyıl tatili boyunca ailelerin, çocuklarıyla kaliteli zaman geçirebilecekleri ev içi etkinlikler düzenlemelerinin verimli olacağını belirtti. Prof. Dr. Koçkar, “Atıştırmalıklar hazırlamak, çocuğun yaşına göre oyun saati yapmak, birlikte bir film izlemek gibi aktivitelere yapılmalı. Etkinlikler seçilirken çocuğun sosyal-duygusal gelişimini desteklemek ve çocuğu düşündürtmenin yanı sıra keyifli vakit geçirmesini sağlamalıyız. Yapılan aktivite planlanırken, çocuğunuzun ilgi alanlarını göz önüne alarak sanata ilgi duyan bir çocuk için resim yapmak, boyama veya müzik aktivitelerini çeşitlendirmek gerekli ancak bu alana ilgisi olmayan bir çocuğu da zorlamamalı. Örneğin, bir kitap okumak ardından bu kitabın resmini çizmek veya kısa bir filmini çekmek, kitaptaki karakterler üzerinden ‘sen olsan ne yaparsın sence bu durumda ne yapılabilir ne hissetmiştir’ konuları üzerinden sohbet edilerek süreç daha keyifli ve verimli hale getirilebilir” diye konuştu.

“AKRANLARIYLA ÇEVRİMİÇİ SOHBETE FIRSAT VERİN”

Yarıyıl tatilinde çocuk veya gençlerin bilgisayar, televizyon ve telefon gibi ekran karşısında geçirdiği sürelerin her zamanki kadar olabileceğini belirten Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar sözlerine şöyle devam etti:

“Pandemi şartları nedeniyle dışarıda oynayamayacak ya da sosyal etkinliklere katılamayacak olan çocukların uzaktan ve çevrimiçi de olsa akranlarıyla sohbet etmelerine fırsat yaratmanın yararlı olabilir. Evde çocukların spor yapabilecekleri zamanlar ve yerler oluşturma ve sonrasında birlikte spor yapmak ve müzik eşliğinde dans etmenin de yararlı olacaktı. Tatil sürecinde çocukların dinlenebilmesinin önemli olduğunu ve bu süreci eğitim dönemi gibi yoğun geçirmenin çocuğun ikinci eğitim dönemine motivasyonunu zorlaştırabilir. Birinci dönem ile ikinci dönem arasındaki bağlantıyı koparmadan ve akademik hayattan tamamen uzaklaşmadan ebeveynlerin ve çocuğun beraber düzenlediği bir tatil programı bu süreçte yararlı olacaktır”

ÇALIŞAN ANNE-BABALAR NE YAPMALI?

Pandemi koşullarının çalışan ebeveynler için daha zorlu bir süreç olduğunu belirten Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, “Tatil boyunca, çocuğun günlük bir plana sahip olması ve bu planda ne zaman ne yapması gerektiğinin detaylı bir şekilde belirlenmiş olmasının önem taşıyor. Anne-babası çalışan ve evde bir yetişkinle kalan çocuklarda, yetişkinin ekran süresini çocuğun yaşı ve gelişim düzeyinde yöneterek evdeki kuralları sürdürmesinde yarar olacaktır. Örneğin, yetişkin tarafından çocuğa TV karşısında yemek yememesi, bütün gün bilgisayar karşısında vakit geçirmemesi gibi müdahaleler gerekebilir. Eğer, çocuk evde yalnız kalabilecek bir yaşta ise, hangi saat ne yaptığını, ebeveynlerin arayarak ve mesaj atarak haberleşmeleri gerekebilir. Ayrıca çocuğun ne yapacağını bilemediği ve sıkıldığı durumlar olabilir, böyle zamanlarda bir yetişkinin aktivite önerilerinde bulunması iyi olabilir ancak çocukların sıkılmasında da yarar vardır. Ancak sıkıldığımızda yaratıcı aktiviteler geliştiririz. Böylelikle çocuklar kendi kendilerine oynamayı, yaratıcı aktiviteler oluşturmayı öğrenirler. Akşam anne-baba eve geldiğinde de çocuk oyun döneminde ise her gün yaklaşık yarım saat oyun için zaman ayrılması, daha büyük yaştaki çocuk veya gençler için de keyifli bir sohbet zamanı oluşturmak aile içi ilişkiler için önemlidir. Yaşanan pandemi şartlarına rağmen çocukların izin verilen saatlerde her gün bir miktar dışarı çıkması gerekiyor” ifadelerini kullandı.