Pandemi tekstilde işsizliği artırdı

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

Tekstil, salgından en fazla olumsuz etkilenen sektörler arasında yer alıyor. Özellikle Avrupa ülkelerinin siparişlerini durdurması ve verdiği siparişleri de iptal etmesi nedeniyle ektörde 1 milyona yakın işçi etkilendi.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, sektördeki durumun ortaya çıkması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde araştırma ve soru önergesi verdi. Dokuma, hazırgiyim ve deri işkolundaki işçi sayısının 1 milyon 148 bin 954 olduğunu, sendikalı işçi sayısının ise 101 bin 627 olduğunu, sendikalaşma oranının yüzde 8.84’te kaldığına dikkat çeken Demirtaş, sektörde birçok işlerinin kapandığını ve işçilerin işsiz kaldığını açıkladı.

Demirtaş, şu değerlendirmeyi yaptı: “Kısa çalışma ödeneği alabilen işçilere zorla ücretli izin belgesi imzalatıldığı, hatta kısa çalışma ödeneği alınan süreçte bazı işverenlerce tüm risklere rağmen işçilerin zorla çalıştırıldığı kamuoyuna yansımıştır. İşlerini kaybetmekten korkan işçiler, salgına yakalanma riskini göze almak zorunda bırakılmıştır.”

MEMURUN FARKI ERİDİ

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, memura yapılan yüzde 1.75 enflasyon farkının gıda fiyatlarında yaşanan yüzde 12.93 oranındaki enflasyonla eridiğini belirtti. Her 10 memurdan 7’sinin yoksulluk sınırında kaldığını belirten Ağbaba, “AB ülkelerinde memur maaşı 4.5 kat fazla. Öğretmen maaşı ise 5.5 kat fazla” dedi.