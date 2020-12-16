Pandemi yurttaşın faturalarını da vurdu

16 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Geliri düşen aboneler elektrik faturalarını da zamanında ödeyemedi. Akdeniz Bölgesi’nde 2019’un ilk üç çeyreğinde meskenlerde elektrik tüketimi 2 milyar 364 milyon kWh düzeyindeyken bu yılın aynı döneminde tüketim 2 milyar 510 kWh’ye yükseldi.

Mesken abonelerinin elektrik tüketimi en fazla ağustos ve eylül aylarında gerçekleşti. CK Enerji Akdeniz Elektrik’in gayrimenkulün enerjisi raporu Ocak-Eylül 2020 sonuçlarını değerlendiren CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, pandemi etkisiyle Antalya’daki turizm tesislerinin elektrik tüketiminin yüzde 55 kayıpla 511 milyon kWh seviyesinde kaldığını söyledi.

Değerli, bu dönemde fatura ödemelerinde gecikmeler olduğunu belirterek “Geliri düşenler faturayı ödeyemedi. 3 ay borcundan dolayı elektrikleri kesmediğimiz için de ödemeler azaldı” dedi.

Rapora göre 2019’un ilk üç çeyreğinde Antalya, Isparta ve Burdur’da 152 bin 423 olan toplam taşınma hareketi bu yıl yüzde 2.37’lik düşüşle 148 bin 806’ya geriledi. 2020 yılının ilk üç çeyreğinde üç ilde 46 bin 616 abone ilk kez yeni gayrimenkulünün kapısını açarken ikinci el gayrimenkule geçenlerin sayısı 102 bin 190 oldu.

VODAFONE’A TÜRK CEO

Vodafone Türkiye Üst Yönetici (CEO) olarak Engin Aksoy atandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alex Froment Curtil Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Stratejiden sorumlu İcra Kurulu üyesi görevine getirildi. Engin Aksoy, görevi Alex Froment Curtil’den 1 Şubat 2021 itibarıyla devralacak.

Vodafone Türkiye’ye 2008’de katılan Engin Aksoy, 2017’den bu yana Vodafone Türkiye Bireysel İş Birimi’nden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Aksoy, “Bu ekibi yönetecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Vodafone Türkiye olarak, servislerimiz aracılığıyla herkesi bağlantıda tutarak, müşterilerimizin ve toplumumuzun yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.