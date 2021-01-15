Pandemide büyük boy içeceklere geçtik

15 Ocak 2021 Cuma, 15:21

PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Önder, market alışverişini online yapanların yüzde 53’ünün 2021 yılında da buna devam edeceğini söyledi.

Önder, Türkiye’de tüketicilerin yüzde 32’lik oranla yemeklerin yanında gazlı içecek tüketmekten hoşlandığını anlatarak yapılan araştırmalara göre, “Haneler su hariç yaptıkları gazlı içecek, enerji içeceği gibi alışverişlere ortalama 7.7 TL’lik harcama yapıyor” dedi.

Pandemi döneminde aile tüketimi olduğu için 2.5 litrelik içecekler gibi büyük boy satın alımlar artış gösterdiğini dile getiren PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Önder ile Türkiye içecek sektörünü konuştuk.

* Normal döneme kıyasla bu dönemde tüketici tercihleri nasıl değişti?

Covid-19 salgını ile birlikte olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Evlerimizde kalmamızın hayati bir önem taşıdığı bu süreçte satışlarımızın önemli bir bölümünü eve sipariş ve online kanallar düzleminde gerçekleşti. Tüketilen ürün miktarında bu dönem ile birlikte insanların stok yapma eğiliminin de etkisiyle bir artış oldu. Hem daha sık hem tek seferde daha fazla miktarda satın alımlar olduğunu gözlemliyoruz. Haziran ayında kontrollü sosyal hayata geçişimizle birlikte artan ev dışı tüketim, kasım ayında ikinci dalga ile birlikte yeniden hane içine döndü. Aşı uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte ev dışı tüketimin yeniden yaygınlaşacağını öngörüyoruz.

TERCİH 2.5 LİTREDEN YANA

* Pandemi ile tüketicinin içecek alışkanlıkları nasıl değişti özellikle satış hangi grupta ve üründe yoğunlaştı?

Pandemi sürecinde kola tüketiminin yüzde 80’ini ev içerisinde gerçekleşti. Aile tüketimi olduğu için 2.5 litrelik içecekler gibi büyük boy satın alımlar artış gösterdi. Ev içinde paylaşım için tercih edilen büyük boy alımların bir süre daha etkisini sürdüreceğini, ancak havaların ısınması ve buna bağlı ev dışında gerçekleşen okazyonlarla birlikte özellikle cips, gazlı içecek ve buzlu çaylarda küçük boylara da bir miktar geri dönüşün olacağını düşünüyoruz.

Son araştırmalara göre, pandemi döneminde artan online alışverişin de tüketicilerin en azından yarısına yakın bir kısmında kalıcı hale gelmesi bekleniyor. Bu dönemde evde keyif ve eğlence okazyonlarının artmasına bağlı olarak (TV, sinema seyretme, aile ile geçirilen oyun/eğlence saati vb) tüketilen ürün miktarında bu dönem ile birlikte stoklamanın da etkisiyle bir artış var. Ürün özelinde çoklu alımlar ve büyük boyların da alımı belirgin şekilde artmış durumda. Gazlı içecekler ve Lipton Ice Tea’de ise daha büyük boylara geçiş hem daha sık hem de tek seferde daha fazla miktarda satın alımlar olduğunu gözlemliyoruz.

YEMEĞİN YANINDA GAZLI İÇECEK İÇİYORUZ

* Türk tüketicisi hangi yemekle hangi ürünü içmeyi tercih ediyor, bu anlamda diğer ülkelerden ayrışıyor mu?

Ipsos tarafından yapılan araştırmaya göre; Türkiye’de tüketiciler yüzde 32’lik bir oranla yemeklerin yanında gazlı içecek tüketmekten hoşlanıyor. Globalde de olduğu gibi özellikle hamburger ve pizza gibi fast food menülerde Türkiye’de de gazlı içecekler eşlik ediyor.

* Pandemi döneminde ürün tedariki konusunda herhangi bir sıkıntı yaşandı mı?

Pandemi sürecinde ‘PepsiCo’nun Kahramanları’ olarak nitelendirdiğimiz fabrika ve saha ekip arkadaşlarımız Covid-19 önlemleri kapsamında çalışmalarını sürdürmeye devam ettiler. Bu açıdan tedarik konusunda herhangi bir zorluk yaşamadık. Türkiye’de ilk vakanın görülmesinden önce Görev Gücü ve Kriz ekiplerimizi kurarak süreci yönetmeye başladık. Farklı kanallardan tüm iş ortaklarımız için güçlü iletişim ve katılımı içeren bir kampanya yürüttük. Tüm tesislerimizde önleyici ve koruyucu tedbirleri güçlendirdik. Fabrikalarımızda ise; sağlıktan hijyen ve dezenfektasyona, sosyal mesafeden atıkların toplanması ve uzaklaştırılmasına, yemekhaneden ulaşıma kadar pek çok alanda yeni düzenlemelere gittik.

İÇECEK ALIŞVERİŞİNE 25 TL

* Türk tüketicisi içecek grubuna ortalama ne kadar bütçe ayırıyor?

Ipsos’un Ekim 2020’de yaptığı araştırmaya göre; hane başına düşen su dışında kalan ortalama içecek alışverişi 25 TL olarak gerçekleşiyor. Haneler yine su hariç yaptıkları gazlı içecek, enerji içeceği gibi alışverişlere ortalama 7.7 TL’lik harcama yapıyor.

* PepsiCo İçecek grubu olarak 2020 hedeflerinizde bir revizyona gittiniz mi?

PepsiCo Türkiye olarak içecek kategorisinde 2020 yılı hedeflerimizde bir revizyona gitme ihtiyacı hissetmedik. Evlerimizde geçirdiğimiz zamanın artmasıyla tüketilen ürün miktarında artışlar yaşandı. Satın alınan ürünlerde stok yapma eğilimi gözlemledik. 2018’de başlattığımız e-ticaret ile ilgili çalışmalarımızda daha çevik olmak adına e-ticaret yetkinliklerimizi geliştirmek üzere önemli yatırımlar yapıyoruz. PepsiCo olarak 2018’de başlattığımız e-ticaret ile ilgili çalışmalarımızdan çok olumlu sonuçlar alıyoruz. Pandemi sürecinde dijital kanallara olan yönelimle birlikte e-ticaret oranımızı 2019 yılına kıyasla yüzde 400 artırdık.

YÜZDE 53 E-TİCARETE DEVAM EDECEK

* 2021 hedefleriniz nelerdir, pazarda tüketici davranışları ve satışlar nasıl şekillenecek? Bu alanda yeni trendler neler olacak?

Hayatlarımıza evlerimizden devam ettiğimiz bu süreçte dijitalleşme altın çağını yaşadı. Bundan sonrasında da bu trend artarak devam edecek. Pandemi ile giderek artan online alışveriş eğiliminin pandemi sonrasında da büyük bir oranda devam edeceğini öngörülüyor. Yaptığımız araştırmalar market alışverişini online yapanların yüzde 53’ünün 2021 yılında da muhtemelen buna devam edeceklerini gösteriyor. Elimizdeki veriler online market alışverişi yapanların yüzde 25’inin bu kanalı kullanmaya yeni başladıklarını veya uzun bir aradan sonra geri döndüklerini ortaya koyuyor.

TÜRKİYE’DEN ÇIKAN UYGULAMALAR GLOBALDE ÖRNEK OLDU

* Gelecek dönemde Türkiye pazarında özellikle odaklanacağınız alanlar hangileri olacak?

2021’de, 2020 yılında “doğru işlediğini” gördüğümüz aksiyonlarımızı devam ettirerek, yine yılın en başarılı atıştırmalık markası olmayı hedefliyoruz. Dijitalleşme uzun süredir ajandamızın en önemli başlığı olmayı sürdürüyor. “Dükkan Senin” ve “KazandıRio” gibi hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın hayatını kolaylaştıran birçok yenilikçi uygulamamız var. Türkiye’de hayata geçen ve iyi sonuçlar elde ettiğimiz bu uygulamalar globalde de örnek olarak gösterildi. “Dükkan Senin”, PepsiCo’nun global yapılanması içerisinde örnek uygulama olarak seçilirken, 5 ülkede aynı şekilde uygulanmaya başlanacak. Uygulama, Türkiye’de 81 ilde 42 bin bakkalın yanında olarak, onların hayatını kolaylaştırıyor. “KazandıRio” ise 2’nci yılını doldurmadan globalde en iyi uygulamalardan biri olarak seçildi ve 10 milyonun üzerinde indirme sayısına ulaştık. Önümüzdeki süreçte de globalde örnek gösterilecek çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz. E-ticaret de bizim için stratejik bir odak noktası oldu. Önümüzdeki süreçte, dijital uygulamalara yatırım yapmaya ve e-ticaret kaslarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

Önümüzdeki dönemde de örnek teşkil edecek işlerimizi daha da artırmak ve Türkiye’den global PepsiCo ekosistemine iyi örnekler ihraç etmeyi sürdürmek istiyoruz.

PepsiCo Türkiye’nin şimdiye kadar elde ettiği başarıları gelecekte elde edeceğimiz daha büyük başarıların bir simgesi olarak görüyoruz. Pepsi, Lipton Ice Tea, Fruko ve Yedigün gibi markalarımızla pandemi sürecinde olduğu gibi sonrasında da tüketicilerimize değer yaratacak kampanyalar yapmaya devam edeceğiz.