Pandemide doğan ‘pandalı’ grup

13 Şubat 2021 Cumartesi, 03:56

Koronavirüs salgını, son bir yılda insan hayatını daha önce benzerine pek rastlanmamış bir şekilde etkiledi. Daha çok olumsuz yönleriyle hatırlanacak bu dönemde hiç mi güzel bir şey olmadı denirse, oldu; Pandami Music isimli bir müzik grubu kuruldu. Pandemi sürecinde bir araya gelen yetenekli müzisyenler tarafından kurulan grup, ünlü şarkıları yeniden yorumladığı eğlenceli videoları ve “mashup” denilen, birden fazla şarkıyı birleştirerek yaptıkları kaliteli müzikleriyle büyük ilgi görüyor. Şu an Instagram hesaplarındaki (@pandamimusic) takipçi sayıları 50 bine yaklaşmak üzere, videoları ise daha fazla kişiye ulaşıyor. Pandami Music üyeleriyle konuştuk.

Kemik kadrosu Alâra Canay, Doruk Petekkaya, Ege Çakır ve Eren Halıcı’dan oluşan Pandami Music üyeleri, uzun süredir birlikte müzik yapan kalabalık bir arkadaş grubunun küçük bir parçası olduklarını söylüyor. Bu ekip ise pandemi döneminde arkadaşları Alaa Wardi’nin onları kendi videolarına dahil etmesiyle şekillenmiş. Evde bir köşede duran oyuncak pelüş panda da grubun ismine uygun olarak videolarda kendine yer buluyor.

DESTEK İHTİYACI...

Aslında hepsi geçimini müzikten zorlukla sağlayan sahne müzisyenleri. Bu süreç de kendilerini ekonomik anlamda herkes gibi çok kötü etkilemiş. Hatta desteklerinden dolayı ailelerine minnettar olduklarını söylüyorlar. Instagram hesaplarında bulunan bağlantı aracılığıyla bu yetenekli müzisyenlere “Patreon” sitesi üzerinden destek olunabiliyor.

Yaptıkları müzik ve videoların benzerlerinin dünyada birçok başarılı örneği var. Ancak Türkiye’de pek rastlamıyoruz. Bu kadar uyumlu olmalarının nedenini şöyle açıklıyorlar: “Uzun zamandır farklı projelerde birlikte yer almamızın da avantajıyla hem kafa yapısı olarak hem de müzikal anlamda uyuştuğumuz için ortaya böyle bir şey çıktı. İçerik üretirken eğlenmeye ve elimizden geldiğince kaliteli bir iş çıkarmaya çalışıyoruz.”

Videoları genellikle bir buçuk-2 dakika uzunluğunda. Açıkçası dinledikten sonra tadı damakta kalıyor. Bunu dile getirdiğimizde şu yanıtı veriyorlar: “İzleyicilerin hızlı tüketim yaptığı ve çabuk sıkıldığı bir dönemdeyiz. Bu dengeyi göze alarak tadımlık içerikler yaratmak istedik.” İlerleyen süreçte parçaların uzun versiyonlarını canlı performanslar için yeniden aranje edip sahneleyeceklerinin müjdesini verirken “Belli bir plan dahilinde ilerliyor olmadığımız için zamanla yaptığımız şeylerin evrilmesine açığız” diyorlar.

KONSERLER SALGIN SONRASI

Şimdiye kadar yükledikleri videoların her biri birbirinden eğlenceli. Kendilerinin de keyif aldığı çok açık bir şekilde görülüyor. Video ve şarkıların her kısmını kendilerinin yaptıklarını ifade ediyorlar. Fikirlerin birçoğunun da kayıt ya da çekim sırasında spontane geliştiğini dile getiriyorlar.

Her birine şimdiden konser istekleri geliyor. Pandemiden sonra hayatlarına nasıl devam edeceklerini sorduğumuzda, “Kendi yollarımızda ilerlemek de istiyoruz tabii ki, ama bu projeyi devam ettirmemize engel değil. Pandemi bitse de Pandami Music devam edecek” diyorlar gülerek. Henüz bir albüm çalışmaları yok, grubun Instagram hesabında 1 saatten uzun süren çevrimiçi konserleri izlenebiliyor. Mekânlar açıldıktan sonra da konserler vermeyi dört gözle bekliyorlar. Hayalleri ise şöyle: “Mesleğimizi eğlenerek icra edebilmek, hayatımızı sevdiğimiz şeyi yaparak kazanıp mutlu olmak istiyoruz.”