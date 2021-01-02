Pandemide en çok izlenen filmlerden 'Salgın'ın devam filmi geliyor
2011'de vizyona giren ve özellikle koronavirüs pandemisinin ardından en çok izlenenler arasında yer alan "Salgın"ın yönetmeni Steven Soderbergh devam filmi için kolları sıvadı.
Koronavirüs pandemisinin ardından en çok izlenen filmler arasında yer alan ve esasen 2011'de vizyona giren "Salgın" (Contagion) filminin yönetmeni Steven Soderbergh devam filminin çalışmalarına başladığını duyurdu.
Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Jude Law gibi Hollywood yıldızlarının yer aldığı filmin senaryosunu Scott Z. Burns yazmıştı. Film ölümcül bir virüsün tüm dünyaya yayılışını ve bu salgınla birlikte bilinen dünyanın yaşadığı değişimi konu alıyor.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre "Happy Sad Confused" isimli podcast programına katılan Soderbergh, Salgın'ın devamı üstünde çalıştığını açıkladı. Orijinal filmin "felsefi" bir devamı olarak nitelendirilen film alışık olunan biçimde doğrudan ilk filmle bağlantılı olmayabilir.
Screen Rant'in haberine göre Soderberg filme dair şu ifadeleri kullandı:
"Scott Burns'le birlikte üzerinde çalıştığımız geliştirme aşamasında bir projem var. Salgın'ın bir tür felsefi devamı ancak farklı bir bağlamda. Her ikisine de eşlermiş gibi bakacaksınız ancak çok farklı tonlarda olacaklar. Scott ve ben, ‘Salgın gibi bir filmin sonraki aşaması nedir?' diye tartışıyorduk. Bunun üzerine çalışıyoruz, muhtemelen biraz acele etmemiz gerekecek."
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