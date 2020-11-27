Pandemide esnafa kira zammı

27 Kasım 2020 Cuma, 08:45

Pandemi döneminde Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Konak, Kızlarağası Han içerisinde bulunan 60 kiracısına yüzde 11.75 oranında zam yapması esnafı isyan ettirdi. Han içerisinde bulunan esnaf, pandemi yasakları nedeniyle işyerlerini açamadıklarını, müşteri gelmediği için iş yapamadıklarını belirterek, kira artışını bir ay sonraya ertelemesini istedi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 11.75 oranında zam belirlediğini ve tebliğ ettiğini anlatan Kızlarağası Han Yönetimi Başkanı Hatice Çizmeci, “60’a yakın esnaf Vakıflar’ın yıllardır kiracısıyız. Gönderilen yazıda 2021 yılı için zam yapacağını söyledi. Kira zamlarının ertelenmesi için müracaat ettiklerini belirten Çizmeci, “Bize kendilerinin de bakmakla sorumlu olduğu kişiler olduğunu ve giderleri olduğunu söylediler. Yoksul ve yetim çocuklara burs verdiklerini açıkladılar. ‘Biz devlet değiliz parayı almak zorundayız’ diyerek olumsuz cevap verildi. Biz esnaf olarak ne yapalım. Dükkânlar boş. Kazanamadığımız halde kirayı ve zammı nasıl ödeyeceğiz. Bizler vakıfların mülkünde oturan kiracısına yardımcı olmasını istiyoruz” dedi.

30 yıldır esnaflık yapan Halil Karaca, “Gümüş alım satımı yapıyorum. Vakıflar’ın kiracısıyım. Yıllardır yaşanan ekonomik kriz zaten esnafın belini bükmüştü. Pandemi ise tamamen ezdi. Aylardır kirayı ve elektrik su faturasını zor çıkarıyoruz. Şimdi zam yapacaklar. Peki, biz iş yapamadığımız halde kirayı ve zam artışını nasıl ödeyeceğiz. Devlet, işyeri sahiplerine, ‘kiracılardan bir ay kira almayın’ diye çağrı yaptı. Ama Vakıflar her yıl yaptığı zam oranını tekrar yapmak istiyor. Vakıflar bu yıl bize zam artışı yapmasın” diyerek zammın ertelenmesini talep etti.