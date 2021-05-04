Pandemide, insanların davranış biçimleri ve alışkanlıkları değişti

04 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Pandemi döneminin insanların davranış biçimlerini ve alışkanlıklarını değiştirdiği kesin. Ama en iyisini yeteneklerini geliştiren, özellikle eve kapanılan dönemde sanatsal üretimlere yönelenler yaptı. Meral Bıçakçı da bunlardan birisi. Bıçakçı, aslında evde oturduğu için resim yapmaya heveslenmiş değil. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümü mezuniyetinin ardından İTÜ Görsel ve Çevresel Sanatlar bölümünde lisansüstü eğitimini tamamlamış. 15 yıl boyunca medyada türlü kurumlarda sanat yönetmenliği yaptıktan sonra sadece resim yapmaya, kendi kanatlarıyla uçmaya, pandemide karar verdi. Kendi tarzını yaratmak için kolları sıvadı. Bu arada MB Art Studio’yu kurdu. Ve özellikle “Bereket” teması üzerinde çalışmaya başladı. Doğa zaten kendisi için en büyük ilham kaynağı.

BEREKET BALIKLARI

Nedir bereket teması? Yüksek lisans yaparken Türk sanat tarihi dersinde incelediği Osmanlı dönemindeki geometrik süslemeleri baz alarak ortaya çıkardığı “Bereket” serisinde hikâyesi olan desenler üzerine eğildi. Anadolu motiflerinde stilize edilen göz biçimindeki tılsım, bolluk ve bereket motiflerini renklerle çeşitlendirerek tablolara dönüştürdü.

Yarattığı “Bereket Balıkları” koleksiyonu ile deniz bereketini ve canlılığını tablolarına yansıtan Meral Bıçakçı, Anadolu motiflerini balıkların kuyruğunda resmin taşıyıcı unsuru olarak kullanıyor, motiflerin geometrisini de balıkların bedenine taşıyor.

Meral Bıçakçı, pandeminin sanata dönmek için fırsat yarattığını söylüyor. “Kurumsal hayatta hep kafamda olan ve yapamadığım şeyi, pandemi döneminde gerçekleştirdim. Evimin bir bölümünü atölyeye çevirdim. Dış dünyaya kapanma sonrası benim içimden bereket fışkırdı. Sanatçı her türlü gelişmeden etkilenir, sürekli dünyayı sorgular. Ancak iç dünyasına döndüğü zaman gerçek yaratıcılık başlar. Bu dönem de benim iç dünyama dönmemi sağladı” diyor.

Hayatının en üretken dönemini geçen yılki tam kapanma döneminde geçiren Bıçakçı, 17 günlük yeni kapanma döneminin kendisi için yine üretim ve bereket dönemi olacağına yürekten inanıyor. Sanatçı pandemi sonrası açacağı yeni atölyesi için tam kapasite üretime devam ediyor.