Pandemide müze deneyimi

05 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

Hollanda’da pandemi süreciyle kapanan müzeler, 1 Haziran itibarıyla kapılarını ziyaretçilerine yeniden açtı. Bu süreçte, ülkenin en köklü müzelerinden Rijksmuseum’a yalnızca önceden rezerve edilmiş bir zaman aralığında giriş yapılabiliyor.

Müze tekrar açıldığından beri yoğun ilgi gördüğünden, süreli sergiyi görebilmek için en az bir hafta önceden bilet almak gerekiyor. Sergi alanlarında sosyal mesafeyi sağlamak adına, müzenin bazı odalarına giriş en fazla birkaç kişi ile sınırlandırılmış. Bu durum, müze gezme pratiğini farklılaştırıyor.

REMBRANDT’A OPERASYON!

Rijksmuseum’un kalıcı koleksiyonundaki eserlerden, Rembrandt’ın dünyaca ünlü resmi Gece Devriyesi, bir süredir büyük bir araştırma ve konservasyon süreci içinde. “Operasyon Gece Devriyesi” olarak adlandırılan bu projeyi ilginç kılan, resme yapılan tüm işlemlerin, resmi içine alan cam panel sayesinde ziyaretçilerin seyrine açık olması.

Restorasyon, müzenin internet sitesinden yapılan canlı yayın sayesinde dünyanın her yanından izlenebilse de Rembrandt’ın şaheserinin restorasyonuna müzede doğrudan tanıklık etmek etkileyici bir deneyim.

MEDUSA HEYKELİ...

17. yüzyıl başlarında ortaya çıkan ve merkezi Roma olan Barok üslupta eser veren sanatçıların temel amacı, eserlerinin duygu uyandırmasını sağlamaktı. Bunun için tutku, dehşet, şaşkınlık, coşku ve korku gibi duyguları olabildiğince gerçekçi bir biçimde resmetmeye çalıştılar.

Dönemin önde gelen sanatçıları salt ilahi güzelliğin değil, grotesk, tuhaf ve çirkinin de peşinden giderek, onlardaki kırılgan güzelliği ortaya çıkarmayı amaçladılar. Sergideki resim ve heykellerin çarpıcılığı da bu arzu ve arayışın bir dışavurumu. Barok sanatın en çok ilham aldığı kaynaklardan biri Antik Yunan kültürüydü. Yunan mitleri, kusurlu tanrı ve tanrıçaları, insana dair duygu ve durumların apaçık betimlendiği anlatılarıyla, bu stili uygulamak için elverişli bir alandı. Serginin en dikkat çeken eserlerinden biri, Athena’nın güzelliğiyle bilinen Medusa’nın saçlarını yılanlara, yüzünü ise ona bakanı taşa çevirecek kadar korkunç bir hale dönüştürdüğü o anı ölümsüzleştiren Bernini’nin Medusa heykeli. Eser ününü, Medusa’nın dönüşümü sırasındaki korku ve şaşkınlığının gerçekçi tasvirinden alıyor.

Caravaggio’nun Narcissus’u ise ünlü bir Yunan mitini konu alan bir başka barok şaheser. Bu resmin sıra dışı cazibesi, ressamın, Narcissus’un kendi yansımasına bakarken duyduğu arzu, merak ve büyülenmeyi, genç adamın yüz ifadesinde kusursuzca yaratmasından ileri geliyor. “Caravaggio - Bernini, Roma’da Barok” sergisi kapsamında 13 Eylül’e dek Amsterdam Rijksmuseum’da görülebilir.