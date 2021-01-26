Pandemide sahadaki öfke azaldı

26 Ocak 2021 Salı, 17:58

Koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanan maçlarda oyuncular arasındaki tartışmaların ve kavgaların azaldığı ortaya çıktı.

Nature’da yer alan makalede, Avusturya ekibi Red Bull Salzburg üzerinden yapılan araştırmada maçlardaki seyirci faktörü üzerinden maç içindeki yaşanan tartışmalar incelendi. Salzburg Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, futbolcular ve hakemler arasındaki duygusal davranış etkileşimi gözlemlemek için karantina öncesi ve sonrası olmak üzere seçilen toplam 20 maçı inceledi. Araştırma sonuçları doğrultusunda, maçlarda ortalama %19.5 daha az tartışma yaşandığı ve hakemlerin oyuncularla girdiği etkileşimin azaldığı gözlendi. Araştırmada ayrıca, oyuncuların rakip oyuncularla girdiği tartışmalarda düşüş gözlenirken kaçan goller sonrasında oyuncuların kendini daha çok suçlamaya başladığı ifade edildi. Ek olarak hakemlerin tribünlerden etkilenerek verdiği karar oranının yüzde 39.4’ten yüzde 25.2’ye düştüğü gözlendi. Makalenin yazarları seyircisiz oynanan maçlardaki eğilimleri ve olayları daha doğru bir şekilde saptayabilmek için daha fazla araştırmaya gerek olduğunu söylerken, yazarlardan Michael Leitner rapora ilişkin, "Araştırmalarımızın gösterdiği gibi taraftar yokluğunun insanların davranışları üzerinde önemli bir etkisi var. Oyuncular, görevliler ve hakemler. Taraftarlar faktörü olmadan oyuncular ve hakemler daha sık sakin kaldılar ve daha az tartıştılar" ifadelerini kullandı.











