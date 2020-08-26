Pandemide seyirci rekoru Karagümrek'te olacak!
Olimpiyat Stadyumu'nun kapasitesinden dolayı en çok taraftar hakkı Fatih Karagümrük'ün olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Temmuz ayında yaptığı bir açıklamada 2020-2021 Süper Lig sezonunu seyircili oynatmak istediklerini, stadyumların %40 kapasitesini kullanacak şekilde bir sistem düşündüklerini söylemişti. Konuyla ilgili resmi açıklama ise geldi.
KAPASİTE YÜZDE 30 OLACAK
TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonundaki Süper Lig maçları Ekim ayından itibaren stadyumların %30 kapasitesi ile seyircili oynanacak. Maçları seyredecek taraftar ise sosyal mesafe ve maske takma kurallarını uygulamak zorunda kalacak. Buna göre Süper Lig'de bulunan 21 takım, yeni sezonda kaç taraftara oynayacak? Sizler için derledik...
Fenerbahçe
Stadyum kapasitesi: 47.834
%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 14.350
Galatasaray
Stadyum kapasitesi: 52.223
%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 15.666
Beşiktaş
Stadyum kapasitesi: 41.450
%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 12.435
Trabzonspor
Stadyum kapasitesi: 40.790
%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 12.237
Çaykur Rizespor
Stadyum kapasitesi: 15.332
%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 4599
Göztepe
Stadyum kapasitesi: 19.713
%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 5913
Denizlispor
Stadyum kapasitesi: 18.745
%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 5623
Sivasspor
Stadyum kapasitesi: 27.532
%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 8259
Alanyaspor
Stadyum kapasitesi: 10.128
%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 3038
Başakşehir
Stadyum kapasitesi: 17.156
%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 5146
Gaziantep FK
Stadyum kapasitesi: 33.502
%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 10.050
Kasımpaşa
Stadyum kapasitesi: 13.856
%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 4156
Kayserispor
Stadyum kapasitesi: 32.864
%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 9859
Yeni Malatyaspor
Stadyum kapasitesi: 25.745
%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 7723
Konyaspor
Stadyum kapasitesi: 42.000
%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 12.600
Antalyaspor
Stadyum kapasitesi: 32.537
%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 9761
Gençlerbirliği
Stadyum kapasitesi: 20.560
%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 6168
Hatayspor
Stadyum kapasitesi: 25.000
%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 7500
BB Erzurumspor
Stadyum kapasitesi: 23.700
%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 7110
EN FAZLA TARAFTAR KARAGÜMRÜK'E
TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, normalde maçlarını 6500 kişilik Vefa Stadyumu'nda oynuyordu. Ancak İstanbul ekibi, gelecek sezon maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak. Olimpiyat Stadyumu'nun kapasitesinden dolayı en çok taraftar hakkı Fatih Karagümrük'ün olacak.
Stadyum kapasitesi (Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak): 92.000
%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 27.600
Kaynak: Ajansspor
Video Haberler
- Gelecek Partisi'den Albayrak'ı kızdıracak video
- Covid-19'a yakalanan hasta yaşadıklarını anlattı
- Dans ederek salça yapılan işyerine baskın
- Ata şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Şehit Anası Pakize Akbaba'dan Soylu'ya çağrı
- İstek şarkı düğünü savaş alanına çevirdi
- Otobüste kadına tokat: Kimse müdahale etmedi
- Parkın ortasında kadına şiddet
- Sulama ve içme suyunda altın aranacak
- Giresun'daki sel mağdurundan yardım çağrısı!