Pandemide seyirci rekoru Karagümrek'te olacak!

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 09:07

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Temmuz ayında yaptığı bir açıklamada 2020-2021 Süper Lig sezonunu seyircili oynatmak istediklerini, stadyumların %40 kapasitesini kullanacak şekilde bir sistem düşündüklerini söylemişti. Konuyla ilgili resmi açıklama ise geldi.

KAPASİTE YÜZDE 30 OLACAK

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonundaki Süper Lig maçları Ekim ayından itibaren stadyumların %30 kapasitesi ile seyircili oynanacak. Maçları seyredecek taraftar ise sosyal mesafe ve maske takma kurallarını uygulamak zorunda kalacak. Buna göre Süper Lig'de bulunan 21 takım, yeni sezonda kaç taraftara oynayacak? Sizler için derledik...

Fenerbahçe

Stadyum kapasitesi: 47.834

%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 14.350

Galatasaray

Stadyum kapasitesi: 52.223

%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 15.666

Beşiktaş

Stadyum kapasitesi: 41.450

%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 12.435

Trabzonspor

Stadyum kapasitesi: 40.790

%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 12.237

Çaykur Rizespor

Stadyum kapasitesi: 15.332

%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 4599

Göztepe

Stadyum kapasitesi: 19.713

%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 5913

Denizlispor

Stadyum kapasitesi: 18.745

%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 5623

Sivasspor

Stadyum kapasitesi: 27.532

%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 8259

Alanyaspor

Stadyum kapasitesi: 10.128

%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 3038

Başakşehir

Stadyum kapasitesi: 17.156

%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 5146

Gaziantep FK

Stadyum kapasitesi: 33.502

%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 10.050

Kasımpaşa

Stadyum kapasitesi: 13.856

%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 4156

Kayserispor

Stadyum kapasitesi: 32.864

%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 9859

Yeni Malatyaspor

Stadyum kapasitesi: 25.745

%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 7723

Konyaspor

Stadyum kapasitesi: 42.000

%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 12.600

Antalyaspor

Stadyum kapasitesi: 32.537

%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 9761

Gençlerbirliği

Stadyum kapasitesi: 20.560

%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 6168

Hatayspor

Stadyum kapasitesi: 25.000

%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 7500

BB Erzurumspor

Stadyum kapasitesi: 23.700

%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 7110

EN FAZLA TARAFTAR KARAGÜMRÜK'E

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, normalde maçlarını 6500 kişilik Vefa Stadyumu'nda oynuyordu. Ancak İstanbul ekibi, gelecek sezon maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak. Olimpiyat Stadyumu'nun kapasitesinden dolayı en çok taraftar hakkı Fatih Karagümrük'ün olacak.

Stadyum kapasitesi (Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak): 92.000

%30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 27.600

Kaynak: Ajansspor