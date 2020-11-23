Pandemiyi 'Bir Başkadır'la anlattılar

23 Kasım 2020 Pazartesi, 16:29

Son dönemde Netflix'te yayımlanan ve sıkça konuşulan "Bir Başkadır" dizisi, iktidarın pandemiyle ilgili eleştirilen politika ve uygulamalarının afişe edildiği bir videoya adıyla ilham oldu.

Daha önce de ses getiren birçok videoya imza atan Saadet Partisi, "Türkiye’de Pandemi Bir Başkadır" adlı yeni videoy paylaştı.

Türkiye'nin koronavirüs salgınındaki imtihanını anlatan videoda; sosyal mesafesiz mitinglere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmalarına, aniden ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası oluşan market kuyruklarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verildi.

Videonun sonunda ise, "Gördüğümüz tablo maalesef hiç de iç açıcı değil. Zira bugün ülkemizde, ülkeyi yönetmeye hevesli ancak yönetmenin getirdiği sorumluluğu tam olarak hissetmeyen yönetme kapasitesi düşük bir iktidar var karşımızda!" ifadeleri kullanıldı.