PAOK-Beşiktaş maçı önceki ilginç iddia: Yunan-Türk gerginliği...
Yunanistan'da yayın yapan SporTime'in haberine göre, Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin devam etmesi halinde, PAOK-Beşiktaş maçının tarafsız sahaya alınma ihtimali yüksek.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile tek maç üzerinden Selanik'te seyircisiz yapacağı maçın başka bir ülkeye alınabileceği iddia edildi.
Toumba Stadı'nda oynanması beklenen maçın, Türkiye ile Yunanistan arasındaki karasuları sorunu nedeniyle UEFA tarafından tarafsız sahaya alınabileceği kaydedildi.
Yunanistan'da yayın yapan SporTime'in haberine göre, Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin devam etmesi halinde, maçın tarafsız sahaya alınma ihtimali yüksek.
İlerleyen günlerde yaşanacak gelişmeler ve Beşiktaş'tan gelecek olası bir talep sonrası UEFA'nın bu konu hakkında bir karar verebileceği kaydedildi.
UEFA, geçmişte başka ülkeler arasında yaşanan benzer sorunlar nedeniyle saha değişikliğine gitmişti.
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