Papa’yı koruyan dört muhafızda korona çıktı
Vatikan'da Papa Francis'in güvenliğinden sorumlu İsviçreli Muhafızlar'ın dört üyesi corona virüsüne yakalandı.
Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, İsviçreli Muhafızlar üyeleri arasında 4 pozitif corona virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu.
Sözcü'de yer alan habere göre Bruni, “4 muhafızın semptomları var ve hepsi izole durumda. Şu anda, kendileriyle doğrudan temas halinde olan kişiler arasında gerekli kontroller yapılıyor” ifadelerini kullandı.
İsviçreli Muhafızlar, Vatikan’ı ve Papa’yı korumakla yükümlü 110 askerden oluşan bir birlik, 1506’dan beri aktif olarak Vatikan’da görev yapıyorlar.
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