Para cezalarında salgın molası bitti

26 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

Ekonomik kriz ve özellikle mart ayından bu yana süren Covid-19 salgınının etkisiyle, ilk 6 ayda 109.4 milyar lira bütçe açığı veren hükümet, yeni kaynak arayışlarını sürdürürken “para cezaları”na da yeniden sarıldı.

Yoğun salgın ortamının yaşandığı nisan ve mayıs aylarında geçen yılın aynı dönemlerine kıyasla azalan para cezası gelirleri, haziran ayıyla birlikte hızlı şekilde arttı. Özellikle idari para cezalarındaki artış, kısıtlamaların azalmasıyla ticari hayattaki ve karayolu trafiğindeki hareketliliğe işaret ederken, zorunlu hale gelen maske kullanımını ihlalin sonuçlarını da ortaya koyuyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı verilere göre, para cezalarıyla ilgili detaylar şöyle:

- Haziranda toplam para cezaları 2019’un aynı ayına kıyasla yüzde 48.3 artarak 1 milyar 236 milyon liraya ulaştı. Bu cezalar nisanda yüzde 25.6, mayısta yüzde 25.4 düşerken, ilk 3 ayda ise sırasıyla yüzde 60.3, yüzde 74.6 ve yüzde 22.1 arttı.

6 AYDA 6.8 MİLYAR TL

- Yine haziran ayı kapsamında idari para cezaları yüzde 77.3 artarak 721.2 milyon liraya çıktı. Nisanda yüzde 6.4 artan bu cezalar mayısta yüzde 11.5 azaldı.

- İkinci büyük kalem olan vergi cezaları da haziranda yüzde 28.6 artarak 456.9 milyon lira oldu. Bu tür cezalar nisanda yüzde 51.1, mayısta yüzde 27.7 düştü.

- Yargı para cezaları ise haziranda yüzde 10.1 düşerek 40.6 milyon liraya indi. Bu cezalar nisanda yüzde 67.6, mayısta yüzde 70.5 düştü.

Ayrıca haziranda, diğer para cezaları da yüzde 34.9 azalarak 17 milyon lirada kaldı. Bu tür cezalar nisanda yüzde 21.3 artarken, mayısta yüzde 54.7 düştü.

Öte yandan yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla bütçeye giren toplam para cezası gelirleri yüzde 24.2 artarak 5.5 milyar liradan 6.8 milyar liraya yükseldi.