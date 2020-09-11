Paralimpik şampiyonun adı yüzme havuzuna verildi

11 Eylül 2020 Cuma, 17:26

Doğuştan kolları olmayan dünya ve Avrupa şampiyonu İBBSK'lı paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu’nun adının verildiği yüzme havuzu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla Ümraniye’de hizmete girdi. Bakan Kasapoğlu, “Yıl sonuna kadar olan 1 milyon kişiye yüzme öğretme hedefimizi pandemiye rağmen aşarak yükselteceğiz. İddiamız yüzme bilmeyen kalmaması. Yüzmede iddiası olan gençlerimizi, yarının yıldızları olarak yetiştireceğiz” dedi.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarına adını yazdıran ve önemli başarılara imza atan milli yüzücü Beytullah Eroğlu’nun adı, Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan yarı olimpik yüzme havuzuna verildi. Akademi Ümraniye Beytullah Eroğlu Yüzme Havuzu'nun açılış töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımlarıyla bugün yapıldı. Bunun yanı sıra yine Ümraniye’de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle basketbol, voleybol, badminton oynanabilen çok amaçlı saha çalışmaları yapılmış ve hazır hale getirilen 6 basketbol sahası da canlı bağlantı ile hizmete açıldı.



BAKAN KASAPOĞLU: SPORDA ZİRVE İDDİAMIZ VAR



Açılışta konuşan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Türkiye pek çok engele VE oyuna rağmen yoluna hızla devam ediyor. Durmadan yorulmadan gayret ve inançla bir ve beraber devam edeceğiz. Ekonomisiyle, sanayisiyle, eğitimiyle, sağlığıyla her alanda iddialı olduğumuz gibi sporda da zirve iddiamız var. Gayret ve iş birlikleriyle sporu yukarılara taşımanın sevinci içerisindeyiz. Bugünün ve yarının şampiyonlarını yetiştireceğiz” dedi.

Bu havuzlarda yeni Beytullah’ların, yeni yıldızların yetişeceğini söyleyen bakan Kasapoğlu, “Yüzme bakanlık olarak en önemli projelerimizden bir tanesi. Havuz inşaatlarımız devam ediyor ve Türkiye'nin dört bir yanında yükseliyor. Su kaynakları bakımından da zengin bir ülkeyiz. İddiamız yüzme bilmeyenin kalmaması. Yüzmede iddiası olan gençlerimizi yarının yıldızları olarak yetiştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın başlattığı spor hamlesini devam ettireceğiz. Biz herkese inat güzel insanlarımız için üretmeye, çabalamaya ve layık olduklarınızı inşa etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.