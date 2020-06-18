"Paramı alamadım" dedi ve takımını bıraktı
Koronavirüs salgını süresince kendine ödeme yapılmadığını gerekçe gösteren Fransız oyuncu Leo kulübe ihtarname gönderip ardından sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı.
Süper Lig’de cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak Göztepe’de Leo Schwechlen şoku yaşandı. Koronavirüs salgını süresince kendine ödeme yapılmadığını gerekçe gösteren Fransız oyuncu kulübe ihtarname gönderip ardından sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı.
'HUKUKİ HAKLAR ARANACAK’
Göztepe resmi sitesinden Leo’nun ayrılığıyla ilgili, “Oyuncumuz Leo Schwechlen, yolladığı ihtarname ile sözleşmesini tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi nedeniyle hayatın durduğu mart, nisan, mayıs aylarının ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle, tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir. Kulübümüzün haksız fesih karşısında hukuki haklarını arayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız” açıklamasını yaptı.
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