Parası olan için salgın dönemi fırsat oldu

09 Mart 2021 Salı, 11:39

Salgın günlerinde gelir dağılımının sert bir biçimde bozuldu. Halkın önemli bir çoğunluğu yoksullaşırken, salgın günlerinde finansal piyasalar parası olana yeni fırsatlar da sunuyor.

22 Şubat tarihinde elindeki 1 milyon TL’si ile 7 liradan 142 bin 850 dolar alan bir yatırımcının dün öğlen saatleri itibariyle doların 7,67 TL’ye çıkmasıyla birlikte parası 1 milyon 96 bin TL’ye yükseldi. Böylece 1 milyon TL’si olan bir kişi basit bir işlemle sadece 2 hafta içinde 95 bin Türk Lirası kazanabildi.

Türkiye İstatistik Kurumu da (TÜİK) dün Şubat ayına ilişkin olarak finansal yatırım araçlarının getiri oranlarını açıkladı. Buna göre şubat ayında yatırımcısına en çok kazandıran araç mevduat faizi oldu.

Parasını mevduata yatıran kişiler, paralarını aylık yüzde 0,25 oranında artırabildi. Mevduat faizinin bu denli az getiri elde etmesine rağmen en çok getiri elde ettiren araç olmasının nedeni ise diğer araçların yatırımcılarına kaybettirmesi oldu. Buna göre devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) aylık yüzde 0,20 kazandırırken, Borsa İstanbul 100 endeksi aylık yüzde 0,89, Amerikan Doları aylık yüzde 5,11, Avro aylık yüzde 5,71, külçe altın ise aylık yüzde 7,88 oranında kaybettirdi.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde ise yatırımcısına en çok kazandıran finansal araç külçe altın oldu. Külçe altını 1 yıl önce satın alanlar paralarını yüzde 14,55 oranında artırdı.

Kaynak: Birgün