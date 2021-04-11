Parası olan yurtdışına gidip aşı olabiliyor: BioNTech için Sırbistan’a tur

11 Nisan 2021 Pazar, 02:00

Özel bir seyahat acentesi tarafından düzenlenen tur paketini alan yurttaşlar 799 Avro karşılığında Sırbistan’a giderek aşı olup dönebilecek.

YOĞUN İLGİ...

Tur firmasını bir saat boyunca üst üste aramamıza karşın telefonları sürekli meşgul çaldı. Zorluklarla ulaşabildiğimiz acente yetkilisi ise aşı turu için çok yoğun bir talep olduğunu, bu nedenle telefonlarının meşgul çaldığını belirtti. Aşının iki aşamada yapılacağını bunun için Sırbistan’a iki kez gidileceğini belirten acente yetkilisi, “Tur 23-25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Yolcularımız ilk doz aşılarını olacaklar. 21 gün sonra ikinci doz aşı için bir daha Sırbistan’a gidilecek. Yolcularımıza Türkçe ve Sırpça bilen tercümanlar eşlik edecek” diye konuştu.

Bu turların yasal olup olmadığını sormamız üzerine ise acente yetkilisi, “Türkiye’den ve Avrupa’dan bu turlar düzenleniyor. Sırbistan Sağlık Bakanlığı aşı olanlara aşı kartı veriyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın şu an için bu uygulamaya bir müdahalesi yok” dedi.