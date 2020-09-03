Paris nüfuz çabasında

03 Eylül 2020 Perşembe, 02:00

Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’da etkinliğini artırma arayışındaki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara-Paris hattındaki gerilimin arttığı bir dönemde temaslarda bulunmak için Lübnan’ın ardından dün Irak’a gitti. Irak’a ilk resmi ziyaretini yapan Macron, Mustafa Kazımi’nin mayıs ayında başbakanlığa gelmesinin ardından Irak’ı ziyaret eden en üst düzey yabancı siyasi oldu.

Macron, Cumhurbaşkanı Berham Salih ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında, “Fransa halkı ve hükümetinin dostane desteklerini Irak halkına belirtmek için Bağdat’a geldiğini” söyleyen Macron, IŞİD ile mücadeleye değindi. IŞİD’in gücünün azaldığını ancak halen militanların bölgede olduğunu belirtti.

‘ÇATIŞMA SAHASI OLMASIN’

Fransa Cumhurbaşkanı, Irak’ın karşı karşıya bulunduğu bir diğer zorluk olarak “dış müdahalelere” işaret ederken “Ülkenin içişlerine yönelik çok sayıdaki dış müdahale Irak’ı ve çıkarlarını zayıflatabilir” ifadelerini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı Salih ise “Bu bölgenin artık güvenli ve istikrarlı bir yer olması gerekiyor. Bunun için de Irak’ın güçlü ve egemen bir ülke gibi rol sahibi olması lazım. Irak’ın, komşu ülkeler ve uluslararası toplumla dengeli ilişkileri bulunmalıdır. Ötekilerin çatışma sahasına dönüşmemelidir, içişlerine müdahalenin de engellenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Macron, Irak Başbakanı Kazımi ile de görüştü. Kazımi, Macron ile ülkesinin elektrik sıkıntısını ortadan kaldıracak nükleer santral projesini ele aldıklarını söyledi. “Fransa ile güvenlik ve askeri alanlarda ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz” dedi. Macron’un Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüşeceği belirtildi.

‘BM GİRİŞİMİ’

Ziyaretin güvenlik gerekçesiyle önceki akşam açıklandığı belirtildi. Macron, Lübnan temasları sırasında yaptığı açıklamada, “Irak’ın egemenliğini desteklemek için Birleşmiş Milletler ile başlatılacak bir girişim kapsamında Bağdat’a gideceğini” söylenmişti. “Bölgesel güçlerin ve İslamcı radikallerin tahakkümünde çok çektiğini, Irak’ın egemenliği icin mücadelenin esas olduğunu, Fransa’nın rolünün bu konuda yardım etmek olduğunu” ifade etmişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da geçen temmuzda Irak’a bir ziyarette bulunmuş, “Bağdat’ın kendini bölgesel gerilimlerden (ABD-İran gibi) uzak tutması gerektiğini” söylemişti. Geçen hafta da Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Bağdat ve Erbil’de temaslarda bulunmuştu. Türkiye’nin geçen ay Irak’ın kuzeyindeki Sidekan bölgesine silahlı insansız hava araçları ile yaptığı operasyon sonrasında Macron yönetimi, bir kınama mesajı yayımlamıştı. Irak Cumhurbaşkanlığı da Türkiye’yi “Irak’ın egemenliğine yönelik ihlalleri nedeniyle” kınarken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Bağdat ziyaretinin iptal edildiği gündeme yansımıştı. Macron, Lübnan ziyaretinde ise acil reform çağrılı sert çıkışlarıyla tepki çekerken bir grup tarafından protesto edilmişti.