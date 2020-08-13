Paris Saint Germain'den muhteşem geri dönüş

13 Ağustos 2020 Perşembe, 08:45

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final turunda Atalanta ile Paris Saint Germain arasında uzun yıllar unutulmayacak bir maç yaşandı. Dakika 89'a kadar 1-0 geride olan PSG, 3 dakikada iki gol atarak 25 yıl sonra Devler Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi maçları, dün akşam oynanan Atalanta-Paris Saint Germain müsabakasıyla tekrar başladı.

Portekiz'deki da Luz Stadı'nda tek maç eleme usulüyle oynanan maçın 26. dakikasında Mario Pasalic'in attığı golle Atalanta 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol olmayınca İtalyan ekibi soyunma odasına üstün girerken Paris Saint Germain ikinci yarıya baskılı başlayan taraf oldu.

Mbappe, Draxler ve Choupo-Moting'i sahaya süren teknik direktör Tuchel, bu hamlesinin meyvesini ancak 90. dakikada alabildi.

Atalanta savunmasının dikkatsiz yakalandığı ceza sahası içinde topla buluşan Marquinhos, 90. dakikada skoru 1-1'e getiren isim oldu.

Herkes maçın uzatmaya gideceğini düşünürken 90+3'te Mbappe'nin asistini gole çeviren Moting skoru 2-1 yaptı ve Atalanta'ya büyük bir şok yaşattı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Paris Saint Germain yarı finale yükselen ilk ekip oldu.



