Paris Saint Germain'den muhteşem geri dönüş
Dakika 89'a kadar 1-0 geride olan PSG, 3 dakikada iki gol atarak 25 yıl sonra Devler Ligi'nde yarı finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final turunda Atalanta ile Paris Saint Germain arasında uzun yıllar unutulmayacak bir maç yaşandı. Dakika 89'a kadar 1-0 geride olan PSG, 3 dakikada iki gol atarak 25 yıl sonra Devler Ligi'nde yarı finale yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi maçları, dün akşam oynanan Atalanta-Paris Saint Germain müsabakasıyla tekrar başladı.
Portekiz'deki da Luz Stadı'nda tek maç eleme usulüyle oynanan maçın 26. dakikasında Mario Pasalic'in attığı golle Atalanta 1-0 öne geçti.
İlk yarıda başka gol olmayınca İtalyan ekibi soyunma odasına üstün girerken Paris Saint Germain ikinci yarıya baskılı başlayan taraf oldu.
Mbappe, Draxler ve Choupo-Moting'i sahaya süren teknik direktör Tuchel, bu hamlesinin meyvesini ancak 90. dakikada alabildi.
Atalanta savunmasının dikkatsiz yakalandığı ceza sahası içinde topla buluşan Marquinhos, 90. dakikada skoru 1-1'e getiren isim oldu.
Herkes maçın uzatmaya gideceğini düşünürken 90+3'te Mbappe'nin asistini gole çeviren Moting skoru 2-1 yaptı ve Atalanta'ya büyük bir şok yaşattı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Paris Saint Germain yarı finale yükselen ilk ekip oldu.
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