Paris’in sosyalist belediye başkanı cumhurbaşkanı adayı oldu

Fransa’nın başkenti Paris’in Belediye Başkanı Anne Hidalgo, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını koydu.

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2021 Pazar, 14:50
Paris’in sosyalist belediye başkanı cumhurbaşkanı adayı oldu
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Paris’in sosyalist Belediye Başkanı Anne Hidalgo, 2022'de cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı. 2014'te seçilen ve Fransa’nın başkentinin ilk kadın Belediye Başkanı Hidalgo, Normandiya'nın Rouen kentinde, “Anın ciddiyetinin farkında olarak ve umutlarımızı hayatımızın gerçeği haline getirmek için, Fransa cumhurbaşkanlığına aday olmaya karar verdim” açıklamasında bulundu.

Artan eşitsizliğe karşıda uyarıda bulunan Hidalgo, "Cumhuriyetçi model gözlerimizin önünde parçalanıyor. Fransa'daki tüm çocukların benim sahip olduğum fırsatlara sahip olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da seçimlerde yeniden aday olması bekleniyor.


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